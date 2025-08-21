Resident Evil Requiem pousse tous les curseurs de l’horreur à fond. Nous y avons joué et nous avons flippé

Resident Evil Requiem est le neuvième épisode principal de la saga. Il cherche à repartir sur un nouveau cycle tout en conservant l’horreur des deux précédents volets. Nous avons pu y jouer, et nous n’avons pas fait les fiers. Il est tout bonnement terrifiant.

A la suite de plusieurs années d’errance, la saga Resident Evil s’était retrouvée dans un septième épisode qui misait à fond sur l’aspect horrifique et qui adoptait un point de vue à la première personne. Après un Resident Evil Village dans la même veine (bien que plus axé sur l’action), cette renaissance a été bouclée et il faut maintenant passer à l'étape suivante. Resident Evil Requiem a la lourde tâche de démarrer un nouveau cycle pour la licence, tout en conservant ce qui a fait son succès ces dernières années. Un pari risqué. Nous avons pu y jouer lors de la Gamescom.

Cet épisode démarre un nouvel arc narratif. On y incarne Grace, une analyste du FBI, qui a la lourde tâche de retourner dans les ruines de Racoon City pour son enquête. La vue à la première personne est conservée, mais le joueur a aussi le choix d'opter pour la troisième personne, comme cela se fait dans les remakes. Plus, le jeu veut cette fois s’axer sur la vulnérabilité de notre personnage. Grace n’est pas une soldate d’élite. Pire, elle n’a même pas d’armes pour se défendre, du moins dans la séquence que nous avons pu faire. Dans Requiem, nous sommes la proie.

Resident Evil Requiem est tout bonnement terrifiant

Nous avons pu jouer une dizaine de minutes à Requiem. Nous avons commencé en bien mauvaise posture, avec notre Grace prisonnière dans un hôtel apparemment désert. Après nous être échappés, nous voilà lâchés dans un niveau étriqué, étouffant, mais très bien conçu. Nous mettons plusieurs minutes à comprendre ses tours et détours, ses raccourcis et ses pièges. Cela nous sera bien utile, mais nous ne le savons pas encore. Alors que la routine s'installe, nous voilà bloqués par une grille, obligés de trouver un fusible afin de nous en sortir.

La première chose qui frappe, c’est l’ambiance pesante qui se dégage de ce Requiem. Un hôtel désert, une lumière savamment gérée pour laisser jouer notre imagination, mais surtout un sound design au poil, avec les halètements effrayés de Grace dans nos oreilles. Graphiquement, l’environnement met moins mal à l’aise que les décors d’un Silent Hill 2, mais Capcom compense avec un level design soigné.

Nous avançons lentement à travers l’hôtel, avec ce sentiment permanent d’être épié. Notre héroïne est volontairement peu maniable, voire pataude, mais ce n’est d’abord pas un problème. Pas d’ennemis à l’horizon, juste des énigmes classiques de Resident Evil. Trouver tel truc pour débloquer un machin afin d’ouvrir telle porte. Ouf, nous voilà rassurés…

Toutefois, la démo prend une autre tournure une fois que nous avons pris un peu trop la confiance. Sans crier gare, un énorme monstre surgit pour nous pourchasser. Une horreur absolue qui nous a fait presque lâcher la manette, mais nous devions rester concentrés. Ce n’est pas une cinématique, pas une séquence scriptée non plus, mais un jeu du chat et de la souris où nous incarnons le rongeur. Sur ce point, l’inspiration de Mr X de RE 2 Remake est évidente, mais ce passage fait aussi écho à la maison Beneviento de RE Village, séquence qui avait terrifiée les joueurs. Notre monstre paraît invincible (seule la lumière l’effraie) et notre protagoniste n’a rien pour se défendre. Après avoir finalement complété les énigmes tout en se cachant, nous avons ouvert la grille. Fin de la démo.

Même dans les conditions de salon, avec le bruit, la lumière et les gens autour de nous, nous avons été aspirés dans ce Requiem, tant l’horreur qu’il propose fonctionne. Une peur primale, celle d’être poursuivie, mais diablement efficace. Les mains tremblantes, nous avons reposé la manette, mais nous avons hâte de nous y replonger. Resident Evil Requiem sortira sur PC et consoles le 27 février 2025.

Nous avons également pu rapidement prendre en main Onimusha, le remake du jeu PS5, ainsi que de Pragmata. Si le premier veut proposer une aventure misant sur l’action flirtant avec les Souls, le deuxième est plus original. Il s’agit d’un jeu de tir qui, lors des phases de combats, impose des puzzles à résoudre en temps réel sous peine de ne pas atteindre les ennemis. Malin, inventif et amusant, mais reste à voir si cela tiendra sur une dizaine d’heures. Un titre à surveiller du coin de l’œil.