L’interdiction du smartphone au lycée est effective dès la rentrée 2026

Emmanuel Macron confirme que la loi relative à l’interdiction des téléphones portables au lycée pourra être appliquée pour cette rentrée scolaire.

En France, les téléphones portables sont interdits pour les élèves jusqu’au collège. En novembre dernier, Emmanuel Macron confiait vouloir étendre cette mesure jusqu’au lycée, et espérait y parvenir pour la rentrée 2026. Il y parvient finalement de justesse. À quelques jours du retour en classe, le président de la République annonce que l’interdiction du smartphone au lycée pourra être mise en place par les établissements dès septembre.

“Protéger les enfants des dérives des écrans ne peut plus attendre. Je viens de promulguer la loi visant à interdire les téléphones portables au lycée dès la rentrée, proposition de la commission écrans. Une école sans téléphone, c’est retrouver la sérénité de l’apprentissage”, communique Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux.

L’interdiction du smartphone au lycée est applicable dès à présent, mais risque de ne pas être appliquée avant un certain temps

Une circulaire publiée le 2 juillet demandait aux lycées de se préparer à l’entrée en vigueur de la mesure, adoptée à la fin du mois de juillet par le Parlement, et qui ne nécessitait plus que l’aval du Conseil constitutionnel. Ce dernier l’a validée, après avoir posé son veto sur le texte qui devait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui faisait partie du même projet. Emmanuel Macron avait été irrité par cette décision et avait chargé Sébastien Lecornu de trouver une solution rapide pour rendre la loi conforme à la constitution française.

Malgré la volonté du gouvernement à ce que les lycées s’organisent vite pour assurer l’application de l’interdiction des mobiles, la plupart d’entre eux ne devraient pas être prêts pour la rentrée. Les établissements doivent modifier leur règlement intérieur pour interdire les téléphones mobiles. Cette procédure prend du temps, puisqu’elle oblige à consulter le conseil des délégués pour la vie lycéenne et le conseil d’administration, rapporte Le Monde, ce qui n’a pas pu être réalisé pendant les vacances d’été.

L’application de la loi a parfois été compliquée dans les collèges, elle risque de l’être plus encore dans les lycées.