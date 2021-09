Pour les French Days, Amazon casse le prix de la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Fair 256 Go

Dans le cadre des French Days 2021, Amazon propose une grosse réduction sur une clé USB 3.0 de marque SanDisk. C'est le modèle Ultra Fair d'une capacité de stockage de 256 Go qui fait l'objet de ce bon plan et passe ainsi de 65,99 € à 28,85 €. Un bon plan à saisis au plus vite, valable dans la limite des stocks disponibles.

Les French Days Amazon continuent en ce dimanche et il est possible de faire de belles économies dans le rayon informatique. On trouve par exemple la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Fair d'une capacité de 256 Go à 28,85 € au lieu de 65,99 € en moyenne. Cela représente une réduction non négligeable de 56%.

Venons-en à présent aux caractéristiques techniques de cette clé USB 3.0 SanDisk Ultra Fair. Elle propose des vitesses de transferts élevées atteignant 150 Mo/s soit 15 fois plus élevées par rapport à une clé USB 2.0 standard. Vous pouvez ainsi transférer un film entier en moins de 30 secondes.

Construite dans un boîtier en métal élégant, ce dernier est également résistant est suffisamment solide pour supporter les éventuels chocs et chutes accidentelles du quotidien. Grâce à la protection par mot de passe, vous pouvez avoir la certitude que vos fichiers confidentiels le restent. Enfin, cette clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair est rétro-compatible, vous pouvez donc l'insérer dans n'importe quel port USB 2.0 ou 3.0.