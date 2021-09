French Days Amazon 2021 : le top des offres à ne pas rater

Amazon participe aussi aux French Days de la rentrée 2021. Le géant américain du e-commerce ne pouvait pas passer coté de cet évènement adopté par une grande majorité de français depuis 4 ans déjà. Ainsi pour le Black Friday à la française, des promotions et réductions sur les appareils Amazon Echo, Fire TV, Kindle et bien d'autres sont proposées aux clients de la plateforme. Comme pour les autres magasins participants aux French Days, nous avons passé en revue les bons plans high-tech qui nous semblent valoir vraiment le coup pour vous aider à dénicher la bonne affaire.

Les French Days Amazon permettent au même titre que ceux proposés par Boulanger, Cdiscount, Fnac Darty ou bien encore Rue du Commerce de faire de belles économies. Se tenant deux mois avant le Black Friday, cet évènement tombe à pic pour les personnes qui n'ont pas la patience de patienter jusqu'à fin novembre.

Durant quatre jours, du 24 au 27 septembre 2021, le géant du e-commerce met en ligne sur son site de nombreux bons plans. Il se déclinent sous forme de ventes flash, à durée et stock limités. Si vous envisagez de vous équiper d'une enceinte connectée de la gamme Echo, d'un dongle HDMI Fire TV Stick ou d'une Kindle, alors c'est le bon moment pour le faire à moindre coût.

Vous pouvez aussi jeter un oeil sur les meilleures offres French Days 2021 smartphones, celui sur les casques audio et écouteurs, les appareils Amazon Echo, Fire TV, Kindle , les meilleures offres French Days sur les appareils Apple, les forfaits mobiles, les enceintes et écrans connectés, les TV 4K et 8K ou encore celles sur les jeux Nintendo Switch.

Pour que vous puissiez y voir plus clair, nous avons classées toutes les offres Amazon de ces French Days de la rentrée 2021 en fonction de leur prix, par ordre croissant.

Le top des offres high-tech French Days 2021 Amazon

Echo Flex à 14,99 €

Idéale pour les personnes déjà en possession d'appareils dotés d'Alexa, ce petit accessoire leur permettra de l'utiliser dans plus d'endroits à la maison. Il fait également office de chargeur de téléphone grâce à son port USB intégré. Amazon le propose à 14,99 € durant les French Days 2021 au lieu de 29,99 € en moyenne. Ce qui représente tout de même une réduction de 50%.

Carte mémoire SanDisk microSDXC Ultra 128 Go à 19 €

La carte mémoire SanDisk microSDXC Ultra 128 Go fait l'objet d'une réduction 32% sur Amazon à l'occasion des French Days 2021. Vous pouvez vous l'offrir à 19 € au lieu de 27,99 € habituellement. Cela représente une réduction de 8,99 €. Un bon plan idéal, à saisir pour les personnes qui voudraient augmenter la capacité de stockage de leur smartphone, tablette, appareil photo ou console de jeu.

Enceinte connectée Echo Dot 3 à 21,99 €

Cette enceinte connectée Amazon passe à 21,99 € au lieu de 49,99 €. C'est le bon moment pour s'équiper ! L'Echo Dot 3 se présente sous la forme d'un galet. Grâce à elle, vous pouvez facilement lancer et contrôler vos morceaux de musiques préférés par simple commande vocale.

Ce n'est pas tout, l'appareil permet également d'appeler ou envoyer des messages à vos contacts, à condition qu'ils possèdent eux aussi un appareil Echo. Véritable tour de contrôle, il permet en outre le contrôle de vos appareils connectés compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Un bon plan à ne pas rater pendant les French Days Amazon.

Final Fantasy 7 et 8 Remastered sur Switch à 29,99 €

Le pack de jeux Switch Final Fantasy 7 et 8 Remastered fait l'objet d'une belle réduction sur Amazon à l'occasion des French Days. Commercialisé généralement au tarif de 39,99 €, vous pouvez les acheter à 29,99 €, soit avec 10 € de remise.

Enceinte connectée Echo Dot 4 à 29,99 €

Plus puissant que son prédécesseur et arborant un design tout en rondeur, l'Echo Dot 4 est une petite enceinte connectée qui vous rendra la vie plus facile. Il est possible de l'acheter au meilleur prix du moment en profitant des French Days. Il est ainsi disponible à 29,99 € au lieu de 59,99 €.

L'Echo Dot 4 embarque Alexa, l'assistant vocal d'Amazon. Ce dernier permet de contrôler l'ensemble des appareils connectés par la voix. L'assistant a été conçu pour diffuser des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore.

L'Echo Dot 4 offre également la possibilité de passer des appels vers les personnes disposant d'un appareil de la gamme Echo et de contrôler ses appareils connectés compatibles par simple commande vocale. Enfin, il est possible de retrouver les plateformes de streaming musical les plus connues du moment telles que Deezer, Amazon Music Unlimited ou encore Spotify.

Enceinte connectée Echo Dot 4 avec horloge à 39,99 €

Similaire à l'Echo Dot 4 que nous avons précédemment vu, cette variante intègre en plus une horloge au format digital qui permet d'avoir une oeil sur l'heure. Pour les French Days de la rentrée 2021, Amazon le propose à prix réduit : 39,99 € au lieu de 69,99 € soit une réduction non négligeable de 30 €.

Fire TV Stick 4K à 39,99 €

Le Fire TV Stick 4K, dongle HDMI d'Amazon est aussi en promotion pendant ces French Days. S'il faut habituellement débourser 59,99 €, une réduction de 20 € permet de l'avoir à 39,99 €. Un prix inédit pour ceux que beaucoup considèrent le meilleur dongle HDMI multimédia du marché.

De taille compacte, le Fire TV Stick 4K s'insère en toute discrétion dans le port HDMI de votre TV. Il embarque l'écosystème Fire TV d'Amazon qui offre une expérience propre à elle. Grâce à sa compatibilité 4K, vous avez l'assurance de bénéficier d'une excellente qualité d'image. Autres points forts, sa prise en charge des technologies Dolby Vision, Atmos et HDR10+.

Le système est évidemment compatible avec toutes les applications de streaming audio et vidéo, à commencer par Prime Video, le service maison. Accédez à Netflix, Disney+, YouTube, Molotov, MyCanal et bien d'autres services TV/streaming.

Grâce à la télécommande vocale Alexa nouvelle génération, contrôlez vos films et séries préférés à la voix ou au bouton. Écoutez de la musique sur Amazon Music ou Spotify, consultez les résultats sportifs, la météo, et accédez aux flux de vos caméras de surveillance. La télécommande permet de contrôler différents appareils connectés compatibles de la maison sans forcément disposer d'une enceinte connectée Echo.

Souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury à 34,99 €

Si vous jouez sur PC et que vous souhaitez vous équipez d'une souris, le bon plan Amazon que propose l'enseigne en ligne dans le cadre des French Days pourrait vous plaire. Le modèle filaire Logitech G402 Hyperion Fury est en promo à 34,99 € au lieu de 69,99 €.

Cette souris embarque la technologie de moteur à fusion permettant le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s, en plus de ses 8 boutons programmables et ses 4 paramètres de résolution ppp. Vous pouvez aisément basculer entre les 4 paramètres de résolution à tout moment. Pour viser l'ennemi, choisissez par exemple une résolution de 250 ppp et passez à 4 000 ppp si vous devez fuir le terrain de bataille dans l'urgence. Grâce au changement de sensibilité à la volée, vous êtes en mesure de faire face à la situation, sans rien perdre en précision.

Souris filaire Logitech G502 Hero à 49,99 €

Les joueurs sur PC ne sont pas oubliés dans notre sélection des meilleures offres French Days Amazon ! Pour ceux qui souhaitent acquérir une souris gaming sans casser leur tirelire, cette vente flash pourrait les séduire. Le modèle filaire Logitech G502 Hero est en effet proposé à 49,99 €. Plutôt pas mal sachant qu'on le trouve plutôt aux alentours des 69,99 €.

La Logitech G502 Hero surprend grâce à son design robotique et un éclairage personnalisable qui ravira les gamers. Précise et sophistiquée, elle est dispose de 11 boutons programmables et d’un capteur de 16 000 DPI. Parfaite pour les joueurs les plus exigeants dont le budget n’est pas extensible.

Elle dispose de cinq poids de 3,6 g qui permettent d'ajuster son poids afin de trouver la configuration idéale et optimiser vos performances de gamer. Enfin, on retrouve aussi la technologie Lightsync qui vous offre un éclairage RVB entièrement personnalisable, synchronisez les animations et les effets d'éclairage avec vos autres dispositifs Logitech G (Logiciel Logitech G Gaming requis).

Ecran connecté Echo Show 5 2ème génération à 59,99 €

Belle offre sur l'écran connecté d'Amazon, l'Echo Show 5 2ème génération qui passe à 59,99 € au lieu de 84,99 € en temps normal. Ce dernier vous permet d'avoir un aperçu rapide de votre votre agenda, vos choses à faire, la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape grâce à son écran tactile de 5,5 pouces.

Vous pouvez également contrôler vos appareils connectés à l'aide de l'Echo Show 5 2021. Pour cela, deux façons s'offrent à vous : par simple commande vocale ou en utilisant l'écran. Enfin, pour un soucis de confidentialité, l'Echo Show 5 est équipé d'un cache caméra et d'un bouton Micro/Caméra (marche/arrêt).

Manette DualSense PS5 Midnight Black à 59,95 €

Habituellement vendue 74,99 €, la manette DualSense pour PS5 dans son coloris Midnight Black fait l'objet d'une réduction de 15 €. Il est ainsi possible de se la procurer à 59,95 € dans le cadre des French Days Amazon de la rentrée 2021. Disponible depuis le mois de juin, elle reprend les mêmes caractéristiques et fonctionnalités que la DualSense sortie avec la console.

On retrouve donc l'accéléromètre et le gyroscope qui permettent de profiter de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles. Les nouvelles gâchettes adaptatives offrent différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux.

Enceinte connectée Echo 4 à 69,99 €

Autre enceinte connectée Amazon en promotion pour les French Days 2021 : l'Echo 4 profite d'une réduction de 30 €. Son prix passe ainsi à 69,99 € au lieu de 99,99 €. Cette dernière embarque logiquement l'assistant vocal Alexa, et permet d'écouter de nombreux titres musicaux via les services de streaming tels que Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien plus, le tout par simple commande vocale. Lancez la lecture de musiques, livres audio et podcasts dans toute votre maison grâce au Multiroom pour votre musique.

Très polyvalent, l'Echo 4 permet également de contrôler tous les appareils connectés de votre maison et utiliser votre voix pour par exemple allumer les lumières, régler le thermostat et verrouiller les portes. L'Echo 4 livre des aigus clairs, des médiums dynamiques et des basses profondes pour un son riche et détaillé qui s'adapte automatiquement à n'importe quelle pièce.

Huawei Watch GT 2e à 89 €

Pour les French Days de la rentrée 2021, Amazon propose une réduction sur la montre connectée Huawei Watch GT 2e. Proposée généralement à 119,99 €, elle passe pour l'occasion sous la barre des 90 € à très précisément 89 €.

La montre connectée Watch GT 2e est officielle depuis mars 2020. Cette dernière embarque la puce Kirin A1 qui permet entre autre de bénéficier d'une autonomie très confortable pouvant atteindre jusqu'à 14 jours. Son écran tactile AMOLED HD a une taille de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels). Son espace de stockage est plus que confortable puisqu'il est de 4 Go.

Cette montre connectée assure aussi une étanchéité jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle peut donc facilement être utilisée à la piscine, à la plage ou par temps pluvieux. Elle ravira les sportifs, puisqu'elle est dotée de pas moins de 85 modes d'entrainement personnalisés mais aussi de nombreuses fonctionnalités utiles. Le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l'analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0 pour ne citer qu'elles.

SSD PNY CS900 960 Go à 89,99 €

Bon prix également sur le SSD interne PNY CS900 d'une capacité de 960 Go. Pendant les French Days, Amazon le propose à 89,99 € au lieu de 99,99 €. Une réduction de 10 € toujours bonne à prendre.

Ce SSD est parfait pour les personnes souhaitant booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

Realme 8 5G à 159 €

Cette offre Amazon French Days permet de s'équiper de l'excellent smartphone 5G Realme 8 pour seulement 159 €. Habituellement, ce modèle est commercialisé 229 €. Cela représente donc une remise immédiate non négligeable de 70 €.

Pour en revenir au Realme 8 5G, ce smartphone propose un excellent rapport qualité prix. Le Realme 8 5G arbore un écran de 6,5 pouces de définition 2400 x 1080 pixels avec taux de rafraichissement de 90 Hz. La partie hardware est assurée par un SoC Mediatek Dimensity 700 gravé en 7 nm et une puce graphique Mali-G57 MC2.

C'est la version embarquant 64 Go de mémoire interne (extensible via microSD) et 4 Go de RAM qui fait l'objet de ce bon plan. En plus d'être compatible 5G, le Realme 8 est doté d'une batterie grande capacité de 5000 mAh compatible charge rapide 18W qui lui assure une excellente autonomie. La partie photo n'est pas en reste puisque le terminal est équipé d'un capteur principal Nightscape de 48 MP et d'un capteur selfie de 16 MP. Enfin, le Realme 8 5G profite d’Android 11 servant de base à RealmeUI 2.0. A ce tarif, difficile de faire mieux !

Samsung Galaxy S20 FE à partir de 499 €

Les smartphones sont aussi à l'honneur pendant ces French Days 2021. On peut par exemple s'équiper du Samsung Galaxy S20 FE dans sa variante 4G à 499 € au lieu de 659 € et la variante 5G à 599 € au lieu de 759 €. Une belle réduction de 160 euros donc sur les deux modèles. Dans sa version 4G, on retrouve le processeur maison Samsung Exynos 990 alors que le modèle 5G embarque le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Ils représentent même en 2021 un excellent choix pour les personnes à la recherche d'un smartphone milieu de gamme.

Mac Mini d'Apple à 719,99 €

Le Mac Mini est fait l'objet d'une promotion sur Amazon à l'occasion des French Days 2021. L'enseigne le propose en ce moment à 719,99 € au lieu de 799,99 € en temps normal. Profitez de cette offre pour l'acheter 80 € moins cher. Une réduction non négligeable que propose Amazon pour les French Days de la rentrée.