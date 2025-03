Poco X7 Pro : grosses performances pour moins de 250 €, cette offre est imbattable !

Le Poco X7 Pro est disponible depuis quelques semaines seulement, mais il fait l'objet d'une très belle réduction en ce moment. Une remise qui fait passer son prix sous la barre des 250 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire d'AliExpress, le Poco X7 Pro voit son prix baisser considérablement. Lancé en janvier 2025 à 403 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est en ce moment à 249,99 €, ce qui représente une réduction de 150 € sur son prix qui est déjà très compétitif à la base.

Notez que le smartphone est expédié par AliExpress depuis la France dans un délai de 3 à 7 jours ouvrés. il est par ailleurs est certifié authentique et fourni par la marque Poco (Xiaomi).

Poco X7 Pro : un rapport qualité prix exceptionnel

Le Poco X7 Pro est équipé d'un processeur Dimensity 8400-Ultra gravé en 4nm. Il s'agit ici d'un SoC milieu de gamme premium dont les performances sont proches de celles des puces haut de gamme du marché. Il est épaulé par 8 ou 12 Go RAM et 256/512 Go de stockage. C'est un combo puissant qui rend ce modèle adapté à tous les usages, y compris pour le gaming.

Et justement, le Poco X7 Pro est un smartphone taillé pour les jeux sur mobiles. On comprend donc toute cette réserve de puissance pour un smartphone d'environ 400 € en temps normal, mais qui se trouve être en ce moment sous la barre des 250 €. Et malgré son positionnement gaming, c'est un smartphone qui correspond à tout le monde, surtout dans sa version noire ou grise dont le design est sobre et passe-partout.

Pour le reste, le smartphone dispose d'un bel écran AMOELD de 6,67 puces avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Sa partie photo est convaincante pour un modèle de sa catégorie. Et enfin, il dispose d'une grosse batterie de 6000 mAh compatible avec une charge rapide de 90W. Vous pouvez lire notre test complet du Poxo X7 Pro pour tout savoir sur ce smartphone.