Poco X7 Pro : ce puissant smartphone gaming passe à moins de 200€, vite !

Et si vous pouviez vous offrir un smartphone gaming performant pour moins de 200 euros ? Vous n’y croyez pas ? Vous avez bien tord. Le prix du Poco X7 Pro est actuellement sacrifié chez AliExpress grâce à une promotion cumulable avec un code de réduction. On vous explique tout.

Poco est une marque de Xiaomi. Elle a été créée pour proposer des modèles qui misent tout sur la performance tout en gardant un excellent rapport qualité-prix. C’est pour cette raison que cette marque est très appréciée des gamers.

Lancé en début d’année 2025, le Poco X7 Pro s’est vite imposé comme la référence des smartphones gaming pas chers. Normalement en vente au prix de vente conseillé de 299 € dans sa version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le Poco X7 Pro est proposé sur AliExpress pour un prix réduit de 223,99 €. Mais ce n’est pas fini car en ajoutant le code promo FRBB25, son prix passe à seulement 198,99 €, soit une baisse de prix de plus de 100 euros.

Vous pouvez chercher partout un smartphone à moins de 200 euros avec ces caractéristiques, vous ne trouverez pas. En plus le smartphone est expédié depuis la France et la livraison est gratuite.

Poco X7 Pro : un smartphone gaming pas cher et performant

Vous souhaitez un smartphone gaming performant mais vous avez un budget très limité ? Le Poco X7 Pro est un excellent choix car pour moins de 200 euros, il offre des caractéristiques très intéressantes, à commencer par son processeur.

En effet, il embarque la puce Dimensity 8400-Ultra gravée en 4 nm épaulée par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Cette combinaison vous offre des performances et une fluidité sans faille, même pour les usages les plus exigeants et en particuliers pour le jeu mobile.

Pensé pour les fans de jeux vidéo, le Poco X7 Pro offre pourtant un design assez sobre, élégant et passe-partout. Vous pourrez donc aussi l’utiliser pour un usage professionnel sans que son look ne fasse tâche.

Pour l’affichage, on profite d’un grand écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est là encore une excellente dalle, nette et réactive.

Côté photo, il s’appuie sur un capteur principal de 50 MP et un capteur selfie de 20 MP. Par ailleurs, son énorme batterie de 6000 mAh assure une autonomie impressionnante. Et avec la charge rapide 90 W vous pouvez retrouver toute l’énergie nécessaire en un temps record. Enfin, le Poco X7 Pro est un smartphone durable puisqu’il est certifié IP68. Il est donc étanche et résistant à la poussière. Retrouvez tous les détails de ce modèle dans notre test complet du Poxo X7 Pro.