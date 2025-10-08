Le Poco M7 Pro 5G passe à moins de 170 €, vite !

Le Poco M7 Pro 5G tombe à son prix le plus bas sur Amazon. Il est à moins de 170 € en ce moment, mais il va falloir faire vite, car l'offre se termine dans quelques heures.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Poco M7 Pro est le modèle me plus récent de la gamme des Poco M, connue pour ses prix compétitifs. Ce modèle d'entrée de gamme a été lancée il y a quelques mois à 263 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est l'un des modèles les plus accessibles de Poco.

Grâce à une vente flash proposée par Amazon, le Poco M7 Pro tombe à son prix le plus bas. Il est actuellement à 169,90 €, ce qui correspond à une réduction de 35%. L'offre ne s'adresse pas uniquement aux abonnés Prime, contrairement à de nombreuses autres actuellement proposées sur le site. Toue le monde peut donc en profiter, mais la promo se termine à 23h59 ce mercredi 8 octobre 2025.

Poco M7 Pro : un smartphone pas cher qui ne manque pas d'argument

Le Poco M7 Pro est équipé de la puce Dimensity 7025-Ultra que l'on retrouve sur d'autres modèles comme le Redmi Note 14 5G et le Honor 400 Lite. Associée à 12 Go de RAM, elle assure des performances très correctes pour ce prix-là. De quoi profiter d'une bonne fluidité pour les tâches les plus courantes du quotidien.

Le Poco M7 Pro dispose d'un écran de bonne facture : une dalle AMOLED de 6,67 pouces en définition Full HD+ et avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. La partie photo quant à elle s'appuie sur capteur principal de 50 MP, un ToF de 2 MP pour la profondeur, ainsi que d'un capteur frontal de 20 MP.

Enfin, le smartphone embarque une batterie de 5110 mAh, compatible avec la charge rapide à 45W. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre sélection des meilleures offres des Jours Flash Prime sur Amazon. Il ne reste plus que quelques heures pour saisir les opportunités disponibles.