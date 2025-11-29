Black Friday Poco F7 Pro : des performances ultra pour un prix dérisoire

Pour le Black Friday, le Poco F7 Pro est à moitié prix, sachant qu'il est déjà très compétitif à la base. L'excellent smartphone de Xiaomi passe ainsi à moins de 350 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le Poco F7 Pro, lancé cette année est un smartphone milieu de gamme équipé d'un processeur haut de gamme. Très performant, il n'a pas grand-chose à envier à ses concurrents premium du marché. Cet atout représente l'ADN des smartphones de la gamme des Poco F. Et malgré son rapport qualité-prix ultra agressif, le Poco F7 Pro voit son prix chuter considérablement pendant le Black Friday.

AliExpress le propose en effet à son prix le plus bas. D'abord, le smartphone est affiché à 383 € dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Notez que cette variante a été lancée cette année à 603 €. Et avec le code promo BFFR60, vous profitez d'une réduction de 60 €.

Au final, le Poco F7 Pro 8/256 Go tombe à 323 € au lieu de 603 €. Vous profitez donc d'une réduction totale de 46% sur ce modèle, soit une économie de 280 €. Si vous préférez la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, elle vous reviendra à 355 € au lieu de 653 €, toujours avec le code promo BFFR60.

Notez que le Poco F7 Pro est expédié gratuitement par AliExpress depuis la France, dans un délai de 3 à 4 jours.

Poco F7 pro : un très bon prix pour un excellent smartphone

Historiquement, les smartphone Poco F sont conçu pour offrir de bonnes performances, et notamment pour le jeu vidéo. Pour y parvenir, Xiaomi a misé sur un processeur haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 3. Bien qu'il ne soit pas le plus récent, ce SoC reste très performant. Il est associé à 12 Go de RAM et 256 Go ou 512 Go de stockage.

Le Poco F7 Pro est par ailleurs équipé d'un grand écran OLED de 6,67 pouces (3200 x 1440 px), avec un taux de rafraichissement variable qui monte jusqu'à 120 Hz.

La partie photo en ce qui la concerne repose sur un double capteur de 50 MP (grand-angle) + 8 MP (ultra grand-angle). À l'avant, on retrouve un capteur de 20 MP pour les selfies. Enfin, le Poco F7 Pro dispose d'une grande batterie de 6 000 mAh, digne d'un smartphone gaming. Elle est compatible avec une charge rapide de 90W.