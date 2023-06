Poco F5 : le tout nouveau smartphone de Xiaomi est à prix cassé pour les soldes

Sorti en mai 2023, le Poco F5 est déjà en promotion à l’occasion des soldes d’été. Habituellement en vente à 429,90 €, vous pouvez l’avoir pour seulement 279 € grâce à un coupon de 20 € cumulable avec le bonus reprise de 100 €.

Sorti il y a un peu plus d’un mois, le Poco F5 est à prix cassé durant les soldes d’été. Xiaomi le propose en effet à 279 euros au lieu de 429,90 euros dans sa version 256 Go couplée à 8 Go de RAM.

Le Poco F5 est la version européenne du Redmi Note 12 Turbo. Il affiche donc un rapport qualité-prix très avantageux, surtout à ce prix là ! Il est équipé de la toute nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 7+ Gen 2.

Le smartphone de Xiaomi est doté d’une dalle AMOLED DotDisplay FHD+ (1080 x 2400 pixels) de 6,67 pouces. L’écran profite d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Il dispose d’un triple capteur arrière composé d’une caméra principale de 64 MP f/1,79, d’un ultra grand-angle de 8 MP, f/2,2 qui offre un champ de vision à 119° et d’un objectif macro de 2 MP, f/2,4. Le capteur selfie a une résolution de 16 MP f/2,45.

Grâce à sa batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge turbo 67 W, vous pouvez tenir aisément 2 jours sans avoir à recharger votre smartphone.

À peine sorti, le smartphone de Xiaomi est à prix réduit durant les soldes. En cumulant le coupon de 20 € et le bonus reprise de 100 €, vous pouvez l’avoir pour seulement 279 €. Un bon plan à ne pas manquer !

