Gemini active une fonctionnalité audio pour tous, Samsung prépare un smartphone à trois écrans, c’est le récap’ de la semaine

L’IA Gemini débloque une fonction longtemps réservée aux développeurs, Google Photos impressionne avec une nouveauté qu’on n’attendait plus, et Samsung prépare un smartphone inédit à trois écrans, c’est le récap’ de la semaine.

Nouvelle semaine et nouvelles actus à ne pas manquer ! On commence avec Google Photos qui active enfin une fonction attendue depuis des années et dont les résultats sont déjà impressionnants. Alors que Samsung s’apprête à dévoiler un smartphone inédit équipé de trois écrans, Gemini rend une fonctionnalité audio accessible à tous. Cette semaine, on fait aussi le point sur une grosse mise à jour de Windows 11 riche en petites nouveautés bienvenues, et on vous explique pourquoi des centaines de milliers d’abonnés SFR devront bientôt changer d’offre fixe.

SFR va couper Internet chez 400 000 abonnés d’ici fin 2025

Mauvaise nouvelle pour certains abonnés SFR, à savoir ceux qui utilisent encore une offre FTTB, aussi appelée “fausse fibre”. En effet, ces derniers vont devoir changer d’offre ou passer à la concurrence. L’opérateur a confirmé que ces 400 000 clients verront leur connexion coupée au plus tard le 31 décembre 2025. La FTTB, qui mélange fibre et câble cuivre, est vouée à disparaître au profit de la fibre optique. La majorité des personnes concernées se trouvent en région parisienne et pourront migrer vers la fibre classique. Les clients RED sont aussi concernés, mais avec une échéance fixée au 30 juin 2026.

Gemini ajoute une fonction audio très attendue

C’était la demande la plus pressante des utilisateurs et Google l’a finalement exaucée, il est désormais possible d’importer des fichiers audio dans Gemini, que ce soit sur le web, Android ou iOS. Jusqu’ici réservée aux développeurs, cette fonction est maintenant ouverte à tous, avec une limite de 10 minutes pour les comptes gratuits et 3 heures pour les abonnés Pro ou Ultra. L’IA peut désormais résumer, transcrire ou analyser vos enregistrements, qu’il s’agisse d’un podcast, d’un cours ou d’une réunion. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la marche à suivre pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Après des années d’attente, Google Photos tient enfin sa promesse

On l’attendait depuis 2017, et beaucoup avaient fini par ne plus y croire, Google Photos permet enfin d’effacer automatiquement les barrières et grillages qui gâchent vos clichés. La fonction arrive sous la forme d’un nouvel outil baptisé Aide-moi à modifier, qui permet de décrire ce que vous voulez corriger sur une photo avant que l’IA ne s’en charge. Les premiers résultats sont bluffants, avec des retouches propres et naturelles. Mauvaise nouvelle en revanche, la nouveauté n’est disponible qu’aux États-Unis pour l’instant.

Samsung s’apprête à dévoiler son premier smartphone à trois écrans

Après les Galaxy Z Fold et Z Flip, Samsung passe à l’étape suivante avec un modèle à trois volets. Le tri-fold pourrait être présenté d’ici la fin de l’année, probablement le 29 septembre lors d’un grand événement où Samsung devrait aussi dévoiler un casque XR et des lunettes connectées. Le smartphone pourrait se déplier en une grande tablette d’environ 10 pouces. Il embarquerait un Snapdragon 8 Elite et miserait sur un pliage vers l’intérieur, avec en plus un écran externe, de quoi largement rivaliser avec les modèles les plus puissants du marché. Côté prix, en revanche, il faudra s’attendre à du très haut de gamme puisque le prix est estimé entre 2800 et 3300 €. La sortie du tri-fold pourrait d’abord se limiter à quelques pays.

Windows 11 se met à jour avec plein de petites améliorations bienvenues

Microsoft a déployé sa mise à jour KB5065426 et elle regorge de nouveautés. En plus des correctifs de sécurité, on trouve toute une série de petits ajouts qui rendent Windows 11 plus agréable à utiliser. L’horloge refait son apparition dans le calendrier du Centre de notifications, l’Explorateur de fichiers devient plus lisible, et les widgets gagnent en personnalisation. Enfin, le menu Démarrer affiche les images en grille dans les résultats de recherche, bien plus pratique pour les retrouver d’un coup d’œil. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour connaître la marche à suivre pour installer la mise à jour.

Nos tests de la semaine

Sony WH-1000XM6 : un casque presque parfait

Le Sony WH-1000XM6 confirme son statut de référence parmi les casques audio haut de gamme. On apprécie son confort au quotidien, sa pochette de transport avec fermeture magnétique bien pensée, ainsi que des contrôles tactiles très complets. La qualité sonore est excellente sur toutes les fréquences, la réduction de bruit, active comme passive est très impressionnante, et l’application se montre riche en options. L’autonomie reste également très solide, même avec l’ANC activé. On regrette que le câble USB fourni soit vraiment trop court et que le casque ne propose pas de connexion filaire numérique. Autres petits bémols, l’absence de certification IP, le design pliant qui reste fragile, et une recharge assez lente.

Test Google Pixel 10 : un smartphone solide, mais pas irréprochable

Le Pixel 10 séduit dès le départ avec son design soigné, son écran très lumineux et une autonomie qui dépasse la plupart de ses concurrents. L’interface reste claire, sans bloatware inutile, et l’intégration de l’IA apporte des fonctions pratiques au quotidien. On apprécie aussi la qualité du son stéréo, les excellents modes macro et portrait, ainsi que l’arrivée bienvenue d’un zoom optique. Cela étant dit, l’absence de LTPO sur l’écran est difficile à comprendre à ce niveau de prix, et les performances montrent leurs limites dès qu’on pousse un peu le jeu. Certaines fonctions nécessitent un abonnement Google One, la charge pourrait être plus rapide, et la baisse de qualité du module ultra grand-angle est décevante.

