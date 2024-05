Plein de nouveautés pour Android TV 14, des cartes grises à refaire, c’est le récap

Une loi passée inaperçue va obliger des centaines de milliers d’automobilistes à refaire leur carte grise. Google met à jour Android 14 pour les smart TV. Et les nouveautés sont nombreuses. Le gestionnaire de mot de passe de Google intègre une nouveauté qui va plaire à de nombreux utilisateurs. C’est le récap.

C’est une grande journée pour les sorties de smartphones. D’un côté, Xiaomi a dévoilé les Poco F6 et F6 Pro, deux appareils qui misent sur la puissance. Nous vous proposons d’ores et déjà le test complet du Poco F6 Pro. Et de l’autre, Oppo a annoncé en Chine l’arrivée de deux téléphones : les Reno 12 et 12 Pro, qui tablent sur une configuration équilibrée et un accent sur la photo. Coïncidence ? Non, évidemment. Parce que les Reno et les Poco sont des concurrents directs, avec une gamme de prix très proche. Voilà qui promet de belles batailles commerciales dans les semaines à venir. Voici les trois autres actualités qui ont marqué la journée du 23 mai 2024.

Android 14 TV arrive et un vent frais s’installe dans votre télé

Google met à jour la déclinaison dédiée aux télévisions d’Android. Celle-ci passe donc à la version 14. Et avec cette nouvelle version, de nombreuses améliorations ont été apportées. Des améliorations visibles dans l’interface. Et d’autres qui sont cachées. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui seront le plus importantes, car elles concernent aussi bien la fluidité de l’interface ou la consommation d’énergie. Retrouvez toutes ces nouveautés dans notre article complet.

Votre carte grise est peut-être périmée et il faudra la refaire

Il y a une loi appelée 3DS (oui, comme la console de Nintendo). Adoptée par l’Assemblée nationale en février 2024, cette loi est méconnue. Mais elle devrait bientôt connaître un regain de popularité. Pourquoi ? Parce qu’elle va obliger des centaines de milliers de Français à refaire leur carte grise, conséquence directe d’une obligation qui aura un impact sur de très nombreux foyers. On vous explique pourquoi dans notre article détaillé.

Google offre à son gestionnaire de mot de passe une fonction pratique

Le gestionnaire de mot de passe de Google est certainement l’un des plus utilisés dans le monde. Il est intégré automatiquement à Android et à Chrome. Il permet d’enregistrer de façon sécurisée des identifiants pour se connecter à des services en ligne. Cependant, partager un mot de passe n’est pas forcément facile ou sécurisé. Google vient de mettre à jour son gestionnaire afin de faciliter le partage d’un mot de passe entre membres d’un groupe familial. Retrouvez dans notre article complet tout ce qu’il faut savoir pour en profiter.

