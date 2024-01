Android 14 va permettre de convertir une carte SIM en eSIM, Xiaomi lance le Poco X6 Pro, c’est le récap

Android 14 va bientôt permettre aux utilisateurs de convertir leur carte SIM en eSIM sans contacter leur opérateur, le Poco X6 Pro est le nouveau smartphone dévoilé par Xiaomi et l’Inde a une méthode infaillible pour lutter contre le piratage, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du 11 janvier 2024. Aujourd’hui, nous avons un OS qui veut vous débarrasser de votre carte SIM physique, un constructeur de smartphones qui dévoile son nouveau bébé ainsi qu’un pays prêt à tout pour lutter contre le piratage. C’est parti mon kiki !

La carte SIM ne sera bientôt plus qu’un souvenir grâce à Android 14

Google prévoit de déployer une nouvelle fonctionnalité sur Android 14 : convert to eSIM. Comme son nom l’indique, elle permet de convertir une carte SIM en une carte eSIM, donc dématérialisée. Le tout se ferait sans passer par un opérateur. Le dématérialisé a plusieurs avantages, comme une plus grande sécurité (on ne peux pas la perdre) et la possibilité de mettre deux SIM dans un même téléphone alors qu’il n’y a qu’un emplacement disponible. Pour le moment, il n’est pas encore possible d’activer cette fonctionnalité, mais cela ne devrait pas tarder.

Xiaomi a dévoilé le Poco X6 Pro, un smartphone gaming abordable

La firme chinoise Xiaomi a officialisé bon nombre de téléphones, dont plusieurs de la gamme Poco. L’un d’eux, le Poco X6 Pro, est intéressant, puisqu’il veut être un smartphone gaming abordable à 349 euros. C’est aussi le premier à bénéficier de la surcouche HyperOS, la nouvelle interface signée Xiaomi. Un produit intriguant que nous testerons évidemment en temps et en heure.

La répression Indienne sur les sites pirates prouve son efficacité

L’Inde est l’un des pays les plus agressif au monde dans la lutte contre le piratage… et ça marche. La méthode est simple : frapper avant même la sortie des films, obligeant les FAI à bloquer des noms de domaine précis, et ce de manière permanente. Des procédés si efficaces qu’ils sont loués par les gros studios américains.

