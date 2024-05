Oppo annonce les Reno 12 et 12 Pro, deux smartphones qu’on aimerait bien voir en France

Oppo dévoile deux nouveaux smartphones en Chine : les Reno 12 et 12 Pro. Ces deux téléphones milieu de gamme premium proposent une fiche technique complète à un prix très compétitif. Voilà deux smartphones qui ne manqueraient pas d’attirer notre attention si la marque se décidait à revenir en Europe. Et on vous explique pourquoi.

Il y a bientôt un an, après plusieurs mois difficiles pour les équipes en interne de son distributeur français, le fabricant chinois Oppo, accompagnée de ses deux divisions OnePlus et Realme, se retirait du marché français, provoquant un appel d’air qui a profité à Honor et Motorola. Annoncé dans un premier temps comme une conséquence du conflit entre Oppo et Nokia autour de brevets, le retrait d’Oppo du marché français semblait davantage économique.

Quelques mois plus tard, OnePlus annonçait continuer à proposer des smartphones en France par le biais de son site Internet. Nous avons d’ailleurs publié un test complet du très bon OnePlus 12. Parallèlement, Realme revient petit à petit, d’abord de façon tactique avec le Realme C67 que nous avons testé, avant ce qui semble être un redéploiement plus prononcé. Oppo annonce son retour en Europe, mais toujours pas en France.

Pourtant, nous avons hâte de la retrouver. À l’occasion du MWC, nous avons eu l’occasion d’essayer des smartphones qui ont largement fait parler d’eux à l’international. Le Find X7 Ultra, qui a pris temporairement la 1re place du classement DXOMARK en photo. Ou encore le Find N3 et le Find N3 Flip. Nous avons publié sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux des vidéos sur ces modèles inédits en France que nous aurions aimé essayer.

Oppo arrive encore à nous faire envie avec les Reno 12 et 12 Pro

Et cela continue avec deux modèles dévoilés cette semaine. Il s’agit des Reno 12 et 12 Pro. Pour rappel, la gamme Reno adresse le marché milieu de gamme premium. Le dernier modèle testé dans nos colonnes est le Reno 8. Et nous notions à l’époque un bon équilibre entre puissance, autonomie et fonctionnalités avancées. Pour un prix qui ne dépassait pas les 600 euros. Si ce prix était conservé pour le Reno 12, par exemple, la proposition ne manquerait pas d’intérêt. En effet, la fiche technique du Reno 12 inclut :

un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces Full HD+ incurvés sur les quatre côtés

de 6,7 pouces Full HD+ incurvés sur les quatre côtés Une protection en verre minéral Gorilla Glass Victus 2

Un processeur MediaTek Dimensity 8250

12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Une batterie 5000 mAh compatible charge rapide 80 watts

compatible charge rapide Trois capteurs photo 50+50+8 mégapixels avec zoom optique et stabilisation optique

Un capteur selfie 50 mégapixels avec autofocus

avec autofocus Une connectivité complète (WiFi 6, Bluetooth 5.4, NFC, etc.)

Il existe aussi une version Pro, laquelle se distingue de la version standard par deux détails : son SoC, un puissant Dimensity 9200+, et l’autofocus de son capteur principal (détection de phase multidirectionnelle). En Chine, le prix des Reno 12 et 12 Pro s'échelonnent, selon les versions, de 350 euros à 510 euros. Bien sûr, s'ils arrivaient en France, ils ne seraient pas proposés à ce tarif, mais à un montant plus élevé (TVA, copie privée, etc.). Mais, même un peu plus chers, les Reno 12 et 12 Pro nous semblent être une proposition parfaitement taillée pour concurrencer les Poco de Xiaomi, les Galaxy A de Samsung, le Pixel 8 de Google ou encore le Edge 50 Pro de Motorola. Ce qui suffit à attirer notre attention. Et peut-être la vôtre ? Dites-nous en commentaire si, vous aussi, vous seriez intéressés par un retour d’Oppo en France.