Des nouvelles du Galaxy A55, des boutons physiques de retour dans les voitures électriques, c’est le récap’ de la semaine

Geekbench lève le voile sur les performances du Galaxy A55, l'Euro NCAP attend des constructeurs automobiles un retour des boutons physiques, une base de données contenant environ 13 millions d’identifiants français découverte sur le Dark Web, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que l’Euro NCAP compte mettre fin au tout tactile dans les voitures électriques, la justice continue sa lutte contre les services IPTV pirates et l’UFC-Que Choisir attend plus de transparence de la part du gouvernement sur la réforme du marché de l'électricité en France. Le Galaxy A55 devrait être plus puissant que son prédécesseur. Only SaxX découvreune base de données sur le Dark Web contenant près de 13 millions d’identifiants et mots de passe français.

Les performances du Galaxy A55 ont été testées

Geekbench a levé le voile sur les tests effectués sur le processeur Exynos 1480 dont est équipé le Galaxy A55. Le site de benchmarks a révélé que les scores étaient plus élevés que ceux de l’Exynos 1380. Le nouveau smartphone milieu de gamme de Samsung est donc plus performant que son prédécesseur, tant du côté graphique qu’au niveau de la puissance et de la gestion de la température.

Vos identifiants sont peut-être sur le Dark Web

L’internaute Only SaxX a fait une découverte inquiétante sur le Dark Web et a partagé l’information sur X. La publication révèle qu’il existerait une base de données contenant près de 1,5 milliards de logs, dont 13 millions d’identifiants français environ. Parmi les sites touchés, on peut citer Amazon, La Redoute, Sportify, SNCF ou encore EasyJet. Nous vous recommandons vivement de changer vos mots de passe car votre adresse mail pourrait bien faire partie de cette base de données.

La réforme du marché de l'électricité en France fâche l’UFC-Que Choisir

L’UFC-Que Choisir continue sa lutte contre les hausses de prix de l’électricité et réclame plus de transparence de la part du gouvernement. En effet, les négociations opaques entre le gouvernement et EDF ne sont pas du goût de l’association qui considère que l’augmentation de 66% du tarif du nucléaire ne prend pas en considération les utilisateurs français. L’UFC-Que Choisir attend du gouvernement une réforme juste, claire et adaptée.

Les boutons physiques devraient être bientôt de retour dans les voitures électriques

L’Euro NCAP a expliqué que le tout tactile au sein des voitures électriques n’était pas une bonne idée et qu’il était temps pour les constructeurs de proposer à nouveaux des boutons physiques pour certaines fonctionnalités. L’organisme européen spécialisé dans l'évaluation des systèmes de sécurité introduira donc de nouvelles exigences dès 2026 et attendra des fabricants automobiles tels que Tesla de revenir à des méthodes classiques pour les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glaces et le klaxon par exemple.

IPTV : la justice s’attaque aux entreprises

La justice continue sa lutte contre la piraterie IPTV et une sentence récente prouve que plus personne n’est à l’abri. En effet, les individus sont toujours dans le collimateur de la justice, mais également les entreprises. Le jugement de l’entreprise Engel Systems SL qui vendaient des décodeurs illégaux entre 2010 et 2016 est enfin tombé et les sanctions sont lourdes, avec notamment plusieurs amendes allant jusqu’à 673 000 euros et l’interdiction pour les dirigeants de gérer une entreprise pendant sept ans.

Nos tests de la semaine

Razer Blade 16 OLED 2024 : un champion pour les gros portefeuilles

Razer propose ici un ordinateur très qualitatif au design impeccable, au clavier agréable et équipée d’une connectique complète. On adore son format 16 pouces, son écran OLED parfaitement calibré, sa puissance impressionnante et sa partie audio très réussie. Pour les joueurs, notez que la gestion de la chauffe est excellente mais qu’un souffle est bien présent avec une nuisance qui monte à 58 décibels. Le Razer Blade 16 OLED est presque parfait, mais tout le monde ne pourra pas se l’offrir car il est vendu à partir de 3499 euros.

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro : excellent rapport qualité prix

Les Redmi Buds 5 Pro n’ont rien à envier à la concurrence et réunissent de nombreuses qualités pour des écouteurs à moins de 70 euros. L’ANC est très efficace, l’acoustique est superbe, la balance audio est agréable et la charge depuis le boîtier est très rapide. On regrette que le son immersif ne soit pas au niveau et on aurait apprécié une indication de charge plus précise. Cela étant dit, Xiaomi propose ici un produit de qualité pour un prix très raisonnable.

Poco C65 : un smartphone satisfaisant pour les petits budgets

Poco propose ici un appareil au bon rapport qualité/prix qui n’a pas à rougir face à la concurrence. Si vous souhaitez vous acheter un smartphone à moins de 150 euros sans faire trop de concessions sur la taille de l’écran, la fréquence de rafraichissement ou la partie photo (de jour), le Poco C65 pourrait vous séduire. À titre de comparaison, il détrône le Samsung Galaxy A14 4G en matière de stockage et de puissance.

