Ces chaussures Samsung peuvent contrôler votre smartphone à distance, on n’avait jamais vu ça

Samsung a dévoilé, à la surprise générale, un moyen inédit d'interagir avec son smartphone en gardant les mains libres, c'est-à-dire en utilisant ses pieds.

Voici la nouvelle “Shortcut Sneaker” de l'entreprise, une chaussure de sport à tirage ultra limité qui permet à ceux qui la portent d'effectuer diverses actions sur leur téléphone Galaxy en faisant des mouvements et des gestes spécifiques avec leurs pieds.

Avant que vous ne soyez trop enthousiaste à l'idée d'acheter une paire, voici le hic : Samsung ne produit que 6 paires au total de ces chaussures uniques dans le cadre d'un concours destiné aux membres de Samsung aux Pays-Bas. En effet, il n'existera qu'une demi-douzaine de ces hybrides baskets/mobiles sur toute la planète, du moins pour l'instant.

Samsung lance des chaussures uniques, on vous explique

Les quelques heureux gagnants pourront connecter les Shortcut Sneakers à leur téléphone Samsung via Bluetooth. Les capteurs de mouvement intégrés dans les semelles peuvent alors détecter des mouvements particuliers du pied et déclencher des actions prédéfinies sur l'appareil connecté. Vous voulez écouter votre musique préférée ? Exécutez un coup de pied et une pirouette. Vous voulez passer un appel en mode mains libres ? Déclenchez-le en faisant votre meilleur moonwalk à la Michael Jackson.

Selon Samsung, chaque paire permet aux utilisateurs de programmer jusqu'à 5 gestes différents du pied pour lancer 5 commandes différentes sur le smartphone, comme passer des appels, lire des fichiers multimédias, ouvrir des applications, etc. Les possibilités ne sont limitées que par votre capacité à vous déhancher.

Conçues en collaboration avec l'agence de publicité Cheil Benelux et d'autres, les baskets elles-mêmes sont aussi accrocheuses que la technologie sous-jacente. Dotées d'une esthétique d'un autre monde inspirée de la grandeur cosmique de la Voie lactée, chaque paire semble prête à se mettre en orbite à tout moment.

Samsung a fait appel au designer de chaussures néerlandais Roel van Hoff pour concevoir l'aspect et le toucher des Shortcut Sneakers, qui intègrent des matériaux et des textures évoquant des météorites et des supernovae. Le résultat final est une chaussure qui semble conçue pour utiliser votre application smartphone préférée, avec vos pieds.

Pour ceux d'entre nous qui n'ont pas eu la chance de gagner une paire, Samsung reste silencieux quant à un éventuel projet de commercialisation à plus grande échelle de commandes de smartphones pouvant être activées avec les pieds. Mais le simple fait d'utiliser des chaussures comme nouvelle interface pour nos appareils mobiles ne manquera pas de faire tourner les têtes. Reste à savoir si ces baskets seront à l'origine de la prochaine grande tendance en matière de technologie mobile portable ou s'il s'agit simplement d'un coup d'éclat ponctuel.