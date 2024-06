Un célèbre site de torrent annonce qu'il passe hors ligne du jour au lendemain. Désormais totalement inaccessible, la seule explication qu'il laisse soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

Il ne fait pas bon être un site de streaming ou de torrent illégal en ce moment. Les ayants droit, qu'ils soient réunis sous la forme d'une organisation ou chacun de son côté, sont en guerre ouverte avec eux. L'objectif est simple : faire tomber les sites pirates et s'assurer qu'ils ne reviendront pas. Une bataille perdue d'avance diront certains, mais force est de constater que les succès sont au rendez-vous. Le célèbre RARBG a dû fermer ses portes l'été dernier, suivi de près par CAKES, collectif de pirates parmi les plus importants en matière de distribution de série.

Même YggTorrent, site pirate français né des cendres de T411, est passé en mode privé pour éviter les foudres de la justice. Personne n'est donc à l'abri d'une disparition soudaine, d'autant que les utilisateurs seront les derniers à être mis au courant. Ils sont d'ailleurs plusieurs à se demander en ce moment même si c'est le sort qu'a subi l'un des sites de torrent les plus populaires à l'heure actuelle : TorrentGalaxy. À l'heure où nous écrivons ces lignes, se rendre à l'adresse officielle du service affiche une page blanche sur laquelle est écrit un message aussi laconique qu'étrange.

Un site de torrent parmi les plus utilisés au monde ferme ses portes sans explication

On peut lire “TGX is offline. Updates will be posted in case of any changes“, que l'on peut traduire par “TGX est hors ligne. Des mises à jour seront publiées en cas de changement“. Cela ne ressemble pas du tout à un message concernant une maintenance du site et donc son indisponibilité pendant quelques heures. La formulation utilisée ici laisse penser que TorrentGalaxy pourrait bien ne jamais revenir en ligne, puisqu'il y aura des explications seulement “s'il y a du changement”.

Toujours est-il qu'en l'absence d'information supplémentaire, nous ne pouvons que spéculer que ce qui est arrivé à TorrentGalaxy. Il est possible que ce soit effectivement une simple opération d'entretien, mais dont l'annonce est très maladroite. Sur Reddit, un internaute a d'ailleurs posté une capture d'écran en ce sens. Il s'agit d'un message apparu sur Telegram disant que le site sera bientôt de retour après maintenance. Il émanerait d'une chaîne en lien avec TGX et serait donc officiel. Réponse dans quelques heures.