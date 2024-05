Il existe un lien entre le Soleil et les trous noirs, voici la découverte étonnante que viennent de faire des scientifiques

Des scientifiques ont découvert que des perturbations près de la surface du Soleil pourraient expliquer l’origine de ses champs magnétiques. Cette avancée pourrait résoudre un mystère vieux de plusieurs siècles et offrir de nouvelles perspectives sur le comportement solaire. Les résultats révèlent également un lien inattendu avec les phénomènes entourant les trous noirs.

Alors que la tempête solaire la plus sévère depuis 20 ans a frappé la Terre la semaine dernière, les chercheurs continuent d’explorer les mystères du Soleil. Ses champs magnétiques sont responsables des taches sombres, des éruptions de lumière intense et des explosions de matière. Depuis des siècles, l’origine précise de ces champs reste insaisissable, même pour des figures historiques comme Galilée.

Aujourd’hui, une équipe internationale de chercheurs pourrait être sur le point de résoudre ce mystère ancien. Selon leur nouvelle étude, les taches sombres et les éruptions lumineuses proviendraient d’un champ magnétique superficiel, plutôt que des couches profondes du Soleil. Cette découverte pourrait améliorer les prévisions des éruptions et des tempêtes géomagnétiques, qui menacent les satellites et les systèmes de communication terrestres.

Les champs magnétiques du Soleil seraient causés par les mouvements superficiels de son plasma

Les chercheurs ont utilisé un superordinateur de la NASA pour effectuer des calculs complexes. Ils ont démontré que le champ magnétique du Soleil est généré à environ 64 000 kilomètres sous sa surface. Bien que cela puisse sembler profond, cela ne représente que les 10 % extérieurs du plasma, le gaz extrêmement chaud et chargé électriquement, du Soleil.

L’équipe a également découvert une étonnante similitude entre les flux de plasma à la surface du Soleil et les environnements immédiats des trous noirs. Lorsque des étoiles s’approchent trop près de ces derniers, elles sont déformées par d’énormes forces gravitationnelles, un phénomène connu sous le nom d’événement de perturbation par effet de marée.

En observant les couches supérieures du Soleil, les chercheurs ont trouvé des similitudes avec les disques d’accrétion autour des trous noirs. Ce sont des structures de matière en rotation qui se forment autour de ces derniers. Dans ces disques, le plasma en mouvement est chauffé et brille. Cette turbulence, causée par l’instabilité du mouvement de ce gaz, pourrait également générer le champ magnétique de notre étoile en créant des structures magnétiques complexes.

Source : nature