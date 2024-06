Tesla : Elon Musk veut virer les humains de ses Gigafactory et les remplacer par des robots Optimus, qui a dit Terminator ?

Elon Musk prévoit d’intégrer plus de 1 000 robots humanoïdes Optimus dans les usines Tesla dès l'année prochaine. Il estime que ce projet pourrait ajouter des dizaines de milliers de milliards de dollars à la valorisation de l'entreprise.

Tesla, sous la direction d'Elon Musk, cherche a continuellement repousser les limites de l'innovation. Lors de la réunion avec les actionnaires qui s’est déroulée hier, Musk a exprimé sa vision ambitieuse pour son programme Optimus de robots humanoïdes. Il a décrit ce dernier comme le comme le produit le plus important de l’entreprise à ce jour. Comparé à des projets comme les robotaxis, qui seront bientôt dévoilés et dont nous avons eu un aperçu de l'intérieur dans une vidéo, ce robot représente une nouvelle ère pour l'automatisation industrielle.

Elon Musk a partagé des projections plutôt audacieuse. Il a affirmé que Tesla pourrait produire des robots Optimus à un coût de 10 000 dollars l'unité, soit un peu plus de 9 300 euros, et les vendre pour 20 000 dollars, environ 18 600 euros. Il espère générer ainsi un profit important. Il a également évoqué un marché potentiel de 1 milliard d'unités par an, dont Tesla viserait à capturer au moins 10 %. Lors de la réunion, Musk a annoncé que plus de 1 000 de ces robots humanoïdes devraient être opérationnels dans les usines de l’entreprise d'ici l'année prochaine, bien qu'il ait précisé que cette production serait encore limitée.

Elon Musk imagine que ses robots se construiront entre eux

Les robots Optimus de Tesla sont conçus pour effectuer une variété de tâches. Ils peuvent réaliser des opérations industrielles complexes aux tâches domestiques simples comme plier des vêtements, la cuisine et le nettoyage. Lors de la présentation, Musk a même osé comparer ses robots aux célèbres personnages de Star Wars, R2-D2 et C-3PO pour illustrer leur polyvalence.

Elon Musk a également expliqué que les robots Optimus seraient équipés de la même technologie d’intelligence artificielle que les véhicules autonomes de Tesla. Ceci leur permettrait d'acquérir de nouvelles compétences en observant et en analysant des démonstrations vidéo. Enfin, il va plus loin et envisage même un avenir où ces robots pourraient être impliqués dans leur propre production, ça vous rappelle aussi quelques films ?