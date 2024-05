La première bande annonce de Dune Prophecy se dévoile, le POCO F6 Pro débarque le 23 mai, c’est le récap’ de la semaine

La Warner prépare une série spin-off de la saga Dune, on connait désormais le prix du POCO F6 Pro, l’outil N64 Recompiled rendra tous les jeux Nintendo 64 compatibles avec vos PC, c’est le récap’ de la semaine.

Microsoft modifie le copier-coller du logiciel Word et un nouvel outil baptisé N64 Recompiled devrait réjouir les joueurs. Le POCO F6 Pro sera disponible au prix de 619,90 euros à partir du 23 mai. Bonne nouvelle pour les fans de la saga Dune, une série dérivée devrait sortir d’ici la fin de l’année. Des scientifiques de la startup américaine Applied Physics révèlent qu’il sera un jour possible de voyager à la vitesse de la lumière.

La présentation officielle du POCO F6 Pro approche

Xiaomi lancera sa nouvelle gamme de POCO F6 à l’international le 23 mai prochain au prix de 619,90 euros. Un prix inférieur à son prédécesseur pour une fiche technique impressionnante. Le POCO F6 Pro, propulsé par la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm et livré sous MIUI 14, sera donc un smartphone de milieu de gamme au très bon rapport performances/prix.

Lire : Le POCO F6 Pro arrive, et il est moins cher que prévu

N64 Recompiled s’apprête à rendre beaucoup de joueurs heureux

Vous rêvé de jouer à n’importe quel jeu Nintendo 64 sur votre PC sans passer par l’émulation ? C’est possible grâce à N64 Recompiled, un outil qui devrait changer la donne. En effet, ce dernier pourra bientôt rendre toute la ludothèque Nintendo 64 disponible nativement sur votre PC. Reste à savoir si Nintendo tentera de s’opposer à cette révolution.

Lire : Tous les jeux Nintendo 64 compatibles PC sans émulateur ? C’est désormais possible grâce à un simple logiciel

Découvrez la première bande annonce de Dune Prophecy

Les fans de la saga Dune seront ravis de découvrir la bande annonce de la série dérivée Dune Prophecy. La série, basée sur le roman La Communauté des sœurs de Brian Herbert, se déroulera 10000 ans avant les deux films de Denis Villeneuve et se découpera en six épisodes. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir le teaser de Prophecy.

Lire : Le meilleur film de science-fiction de 2024 va avoir le droit à une série dérivée et elle s’annonce fantastique

Pourra-t-on un jour voyager à la vitesse de la lumière ?

Selon plusieurs chercheurs de la startup américaine Applied Physics, les moteurs à distorsion pourraient en effet rendre possible des voyages à la vitesse de la lumière. L’étude, dirigée par Jared Fuchs et publiée dans la revue Classical and Quantum Gravity, explique qu’une « bulle de distorsion » permettrait de manipuler l’espace-temps. Des vaisseaux ainsi que leurs passagers pourraient donc un jour atteindre des vitesses proches de celle de la lumière.

Lire : Vers l’infini et au-delà : ces chercheurs prouvent que voyager à la vitesse de la lumière n’est pas de la SF

Un nouveau copier-coller pour le logiciel Word

Les utilisateurs en rêvaient, Microsoft l’a fait : le copier-coller devient beaucoup plus pratique dans Word. En effet, l’option de collage permet désormais par défaut de fusionner la mise en forme. Si toutefois vous préférez revenir à l’ancienne version, rendez-vous dans les options de votre logiciel.

Lire : Microsoft Word : le nouveau copier-coller va vous changer la vie (en bien)

Notre test de la semaine

Razer Kishi Ultra : une manette impeccable mais un peu chère

Razer propose ici une manette qui ne manque pas d’arguments pour séduire : finition impeccable, retour haptique, confort des boutons, petites bandes RGB et sticks analogiques, un bonheur pour les joueurs. La Kishi Ultra est également très flexible et s’adapte aussi bien aux mobiles qu’au PC. Attention, la manette n’est pas livrée avec le câble pour la relier au PC et son prix est un peu élevé.

Lire : Test Razer Kishi Ultra : la manette ultime pour jouer aussi bien sur mobile que sur PC