Playstation Network (PSN) : Sony va corriger les bugs à répétition sur PS5 et PS4

Depuis quelques jours, le Playstation Network est victime de nombreux bugs sur PS5 comme sur PS4. Impossibilité de jouer en ligne ou d'accéder au Playstation Now, difficulté pour valider un paiement sur la boutique, les problèmes sont variés. Sony affirme travailler actuellement sur le déploiement d'un patch pour remédier à la situation.

Si vous avez éprouvé des difficultés pour jouer en ligne, pour valider des paiements ou encore pour accéder au Playstation Now sur PS4 et sur PS5 ce week-end, ne vous inquiétez pas vous n'étiez pas le seul. Comme en atteste le site DownDetector, le Playstation Network (PSN) est victime de nombreux bugs depuis ce vendredi 26 février 2021.

“Je n'arrive plus à accéder au service PSNow, sur le site on me dit une erreur s'est produite lors du paiement”, raconte un utilisateur. “PSN, tu vas finir par régler le problème, ça fait deux jours qu'on ne peut pas jouer en ligne”, se plaint un autre joueur sur DownDetector. Visiblement, ces difficultés concernent toutes les générations de consoles Sony, que ce soit la PS5, la PS4, mais aussi la PS3 et la PS Vita.

“Je n'arrive plus à jouer en ligne. Un message indique “Vous avez été déconnecté du PSN, reconnectez-vous pour utiliser les fonctionnalités en ligne. Retour au menu principal”. Et ça fait ça à plusieurs de mes amis sur tout type de jeux (PS3)”, précise Annamacufie sur DownDetector.

Sony planche sur un correctif

Comme on peut le voir sur le site Internet officiel de Sony, le constructeur est aux faits de ces problèmes et travaille actuellement à leur résolution. L'entreprise nippone confirme que le PSN “rencontre des difficultés” sur les jeux et réseaux sociaux. “Vous rencontrez peut-être des difficultés pour lancer des jeux, des applications ou des fonctionnalités réseau. Nous faisons notre possible pour résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais. Merci de votre patience”, écrit la firme.

Vous l'aurez compris, si le service n'est toujours pas revenu à la normale chez vous, il faudra prendre son mal en patience. En règle général, ces pannes ne s'éternisent jamais et un patch devrait être déployé sous peu pour régler le problème. Dans tous les cas, on peut dire que cette panne a eu le sens du timing, pile pour la sortie de la très attendue saison 2 de Call of Duty : Warzone, le Battle Royale de Call of Duty : Modern Warfare.