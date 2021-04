PlayStation Plus Video Pass : des films et séries bientôt intégrés au PS Plus

Le Playstation Plus pourrait bien élargir son offre. Sur le site officiel polonais de Sony, le constructeur a dévoilé le Playstation Plus Video Pass. D'après la description publiée par l'entreprise, ce nouveau service offrirait des films et séries aux abonnés du Playstation Plus. L'annonce a depuis été supprimée du site de Sony.

Quelqu'un a probablement fait une boulette chez Sony ce mercredi 21 avril 2021. En effet, une fuite sur le site polonais officiel de Playstation a révélé l'existence d'un nouveau service : le Playstation Plus Video Pass. Logo et description à l'appui, ce service offrirait donc aux abonnés Playstation Plus du contenu supplémentaire comme des séries ou des films.

Selon le bref résumé du service (supprimé depuis), le Playstation Plus Video Pass serait accessible uniquement aux abonnés Playstation Plus qui auront au préalable souscrit à une offre d'essai gratuite, qui s'étendrait du 22/04/2021 au 22/04/2022. Pour illustrer le service, on retrouve l'affiche de trois films, à savoir Venom, Zombieland Double Tap et BloodShot. Toutes des productions Sony Pictures.

Une première étape pour concurrencer le Xbox Game Pass ?

Difficile de savoir s'il s'agissait d'une initiative locale ou bien d'un service voué à être lancé sur tous les marchés. Dans tous les cas, le constructeur a rapidement effacé l'annonce. Quoi qu'il en soit, l'existence de ce Playstation Plus Video Pass étonne. Début mars 2021, Sony a fait savoir que la firme allait arrêter la vente et la location de films et de séries sur le Playstation Store dès le 31 août 2021, en raison de la concurrence toujours plus forte des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+.

Plusieurs interrogations subsistent alors : ce service va-t-il être proposé sans supplément aux abonnés Playstation Plus ou est-ce que le prix de l'abonnement va-t-il augmenter ? Des séries seront-elles aussi offertes avec le Playstation Plus Video Pass ? Le catalogue sera-t-il limité aux productions Sony Pictures, Sony Picture Television et à Funimation, une filiale de Sony spécialisée dans la distribution d'animés ? Pour l'heure, ces questions resteront sans réponse.

Il est toutefois possible que Sony prenne rapidement la parole sur le sujet. Si l'on se fie à la description du service, la période d'essai du Playstation Plus Video Pass est censée débuter ce jeudi 22 avril 2021. À suivre donc. Pour rappel, Sony a confirmé travailler sur le développement d'un concurrent au Xbox Game Pass. Peut-être que le Playstation Plus Video Pass est une première étape.

Source : Video Games Chronicle