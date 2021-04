Une PS5 a été vendue 20 000€ aux enchères, 40 fois son prix !

Une PS5 s'est vendue pour la somme de 20 000 euros sur Vavabid, un site d'enchères en Belgique. C'est 40 fois le prix de vente conseillé de la console de Sony. D'après le site d’enchères, des enchérisseurs frauduleux ont artificiellement fait grimper le prix de la PlayStation 5. Les ventes ont été momentanément interrompues.

Depuis sa sortie sur le marché en novembre 2020, la PS5 est en rupture de stock. En l'espace de quelques jours, les revendeurs en ligne et les boutiques physiques ont vendu l'intégralité de leur stock de PlayStation 5. Pour espérer mettre la main sur la console de salon, les internautes guettent les rares réassorts.

Dans ce contexte, VavaBid.be, un site d'enchères populaire en Belgique, a mis en ligne un stock de 12 PS5 entre le samedi 17 et le jeudi 22 avril 2021. Pour remporter une console, il fallait évidemment enchérir.

Des enchérisseurs frauduleux ont fait monter le prix de la PS5

Dès le premier jour de l'opération, les enchères pour la PS5 se sont envolées à des prix stratosphériques. Finalement, la première console proposée par Vavabid a été vendue pour 20.211 euros à une internaute ! D'après la DH, un média belge, l'acheteuse doit encore ajouter des frais de transports de 6,95€ et des frais d'administration de 5,50€.

C'est à peu près 40 fois le prix de vente conseillé de la PlayStation 5. En magasin, la PS5 standard est proposée à 499,99 €. La PS5 Digital Edition est quant à elle affichée pour 399,99€.

Face à l'explosion des enchères, Vavabid a préféré stopper temporairement à son opération. “Ce qui s’est passé hier avec les enchères de la Playstation 5 nous a choqués. Non seulement les mises sont montées en flèche, mais elles se sont succédé à une vitesse exceptionnelle” explique Vavabid.

L'entreprise belge pointe du doigt l'action de plusieurs enchérisseurs frauduleux. “Nous avons remarqué que certains enchérisseurs frauduleux sont entrés en action et ont fait monter les enchères de plus en plus haut. Ils ont gâché le plaisir des autres enchérisseurs, nous les avons donc bloqués immédiatement. Cependant, les montants n’ont cessé d’augmenter et il est devenu impossible d’examiner chaque profil individuellement” relate la firme dans un communiqué de presse.

Vavabid n'exclut le retour des PS5 restantes en stock sur son site. “Nous examinons comment nous pouvons proposer les PS5 restantes de la meilleure manière possible” précise le groupe basé en Belgique.

