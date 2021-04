PS5 : Sony développe un concurrent du Xbox Game Pass

Sony développe actuellement un service concurrent du Xbox Game Pass pour la PS5. D'après David Jaffe, le game designer derrière la série God of War et la série Twisted Metal, le groupe nippon prépare activement une “réponse” au service de Microsoft. Il y a quelques mois, Jim Ryan, PDG de Sony, laissait d'ailleurs sous-entendre qu'un abonnement analogue sera annoncé prochainement.

Depuis 2017, Microsoft propose le Xbox Game Pass aux joueurs Xbox. Pensé comme le Netflix du jeu vidéo, ce service permet de jouer à un large catalogue de jeux en illimité en échange d'un abonnement mensuel. Le Game Pass n'est pas uniquement accessible sur les Xbox One ou Xbox Series X/S. Il est possible de joueur depuis un PC ou un smartphone. L'abonnement est tarifé entre 9,99€ et 12,99€ par mois.

Sur PS4 et PS5, il n'existe pas de service aussi riche que le Xbox Game Pass. Le PlayStation Now, le service de jeux en streaming développé par Sony, est basé sur le cloud gaming pour diffuser des jeux. Notez qu'il est également possible d'émuler des jeux PS2 et PS3. Contrairement à Microsoft, Sony ne permet pas aux abonnés d'accéder à tous les jeux dès le jour de leur sortie.

Sony a déjà teasé l'arrivée d'un Game Pass version PlayStation

D'après les informations de David Jaffe, créateur de God of War, Sony travaille actuellement sur un service qui rivalisera avec le Game Pass de Microsoft, rapporte JeuxVideo.com. “Je sais qu'ils font des trucs parce que je connais des gens chez Sony qui m'ont dit qu'ils faisaient des trucs. Il y aura une réponse au Game Pass” annonce David Jaffe dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube.

Pour l'heure, le game designer ignore dans quelle direction Sony devrait partir. “Si Jim Ryan pense que la réponse appropriée au Game Pass est d'émuler les jeux PS3, PS2, PS1, puis d'ajouter des Trophées, ce que le brevet suggère, et d'intégrer tous les films et tout le reste afin de créer un service de streaming mélangé avec le PS Now, il se trompe complètement” estime le concepteur de jeux vidéo, visiblement inquiet par les ambitions affichées chez Sony.

Fin 2020, Jim Ryan, PDG de Sony, laissait d'ailleurs entendre qu'un abonnement analogue au Microsoft Xbox Game Pass était bien dans les cartons. “Il y a en fait des nouvelles à venir à ce sujet, mais pas aujourd'hui” teasait Jim Ryan, interrogé par Tass. Qu'attendez-vous du Game Pass version PlayStation ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : JeuxVideo.com