La PS5 se dote d’un tout nouveau processeur, voici ce que cela change

Sans prévenir personne, Sony a modifié le processeur de sa PS5. Il s’agit désormais d’un AMD Oberon Plus utilisant le procédé TSMC 6 N. Autrement dit, la puce est plus petite mais toujours aussi puissante, ce qui permet au constructeur de réduire ses coûts de fabrication (mais pas de baisser son prix de vente).



La nouvelle PS5 est là ! Enfin, presque. Il n’est nullement question ici du modèle Slim évoqué par de nombreuses rumeurs ces derniers jours, mais d’un changement de processeur. Récapitulons. À l’été 2021, une nouvelle PS5 débarque dans une poignée de pays, à savoir le Japon, les États-Unis et l’Australie. Au premier abord, rien n’a changé, si ce n’est un détail : son poids. En effet, cette nouvelle console est plus légère de 400 grammes.

Il aura donc fallu attendre plusieurs mois pour comprendre comment Sony a pu opérer ce changement. Nous savions déjà que le constructeur avait remplacé le dissipateur thermique par un modèle plus petit, et donc plus léger, mais pas comment cela a été possible sans impacter les performances de la console. En toute logique, le véritable changement s’est bien sûr passé au niveau du processeur.

La PS5 a un nouveau processeur, mais ça ne change (presque) rien

Ainsi, cette PS5 flambant neuve intègre un processeur AMD Oberon Plus, reposant sur le procédé de fabrication TSMC 6N, contre 7N pour précédent modèle. Pour autant, ce nouveau processeur n’entraîne aucune hausse de performances. De ce côté-là, les PS5 équipées sont parfaitement identiques à leurs prédécesseures. La véritable différence se trouve donc ailleurs, à savoir la taille de la puce.

En effet, le SoC 6N augmente la densité des transistors de 18,8 %, ce qui, à puissance égale, permet donc de réduire la taille du processeur, mais aussi de faciliter le processus de refroidissement. Voilà qui nous ramène ainsi aux premières informations qui nous étaient parvenues sur cette nouvelle PS5, et qui explique comment Sony est parvenu à réduire le poids de sa console.

Autrement dit, la différence est relativement minime pour les joueurs… mais pas pour Sony. Ce nouveau procédé permet au constructeur de réduire ses coûts de fabrication de 12 % et, de fait, augmenter ses capacités de production (sous réserve de la disponibilité des composants). Une précision qui ne manquera pas de faire grincer les dents de certains, quelques semaines après l’augmentation surprise du prix de la PS5.

Source : Angstronomics