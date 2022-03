PlayStation Plus avril 2022 : la liste des jeux PS4 et PS5 offerts a fuité

Une fois n’est pas coutume, la liste des jeux offerts aux abonnés de PlayStation Plus a fuité quelques jours avant l’annonce officielle. Au programme, on retrouvera donc Slay The Spire, Hood Outlaws and Legends et Bob l’Éponge : Battle for Bikini Bottom.

C’est désormais une habitude. Avant même que Sony ne dévoile la liste officielle des jeux PS4 et PS5 offerts avec l’abonnement PlayStation Plus, DealLabs, visiblement bien informé, a publié les noms avant l’heure. Alors que la liste de mars a fait de nombreux heureux avec notamment Ghostrunner et le mode multijoueur de Ghost of Tsushima, celle d’avril n’a pas à rougir de sa prédécesseure puisqu’elle propose le très populaire Slay The Spire. Avant de présenter chaque nouveau titre du catalogue, voici donc les trois jeux offerts ce mois-ci :

Slay The Spire

Hood Outlaws and Legends

Bob l’Éponge : Battle for Bikini Bottom

Slay the Spire (PS4)

Commençons par le mythique Slay the Spire, l’un des meilleurs rogue-like de ces dernières années. Choisissez entre le Soldat de Fer, la Silencieuse, le Défectueux ou la Gardienne et embarquez-vous dans une grande aventure à la conquête de la Flèche. Pour affronter les créatures qui s’opposeront à votre ascension, vous devrez vous constituer un deck puissant composé de cartes qui vous confèrent des pouvoirs spéciaux. Attention toutefois à ne pas vous perdre dans la carte, car celle-ci est générée de manière procédurale.

Hood Outlaws and Legends (PS4 et PS5)

Encore un jeu où vous devrez choisir soigneusement votre personnage. Que vous soyez Robin, John, Marianne ou Tooke, l’objectif est le même : infiltrer un donjon dans lequel se cache un précieux trésor tout en affront l’équipe adverse qui ne manquera pas de vous mettre des bâtons dans les roues. Car oui, Hood Outlaws and Legends est un jeu multijoueur, et il vous faudra faire preuve d’une furtivité et d’une ruse sans faille pour vous emparer de la récompense.

Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom (PS4)

Initialement sorti en 2003 sur la GameBoy, Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom a droit à une version « Rehydrated » (comprenez remastérisée) en 2020 pour la PS4. Comme dans le dessin animé, vous devrez affronter le sinistre Plankton pour déjouer son plan machiavélique pour s’emparer de la ville. À mettre entre les mains de tous les fans de la série.