PS Plus : marre des augmentations de prix ? Ce joueur a eu une idée de génie pour les éviter

Un joueur PlayStation vient de réaliser un investissement peu commun : s'abonner au service PlayStation Plus jusqu'en 2048, soit pour les 24 prochaines années. Sa motivation ? Se prémunir contre les augmentations de prix de plus en plus fréquentes du service.

L'histoire a été partagée sur Reddit par l'utilisateur On_Reddit_In_Class. Il explique avoir pris cette décision radicale de s’abonner pendant pas moins de 24 ans, c’est-à-dire jusqu’en 2048, face aux « augmentations de prix absurdes de ces dernières années ». Passionné de jeux vidéo, il prévoit de continuer à jouer toute sa vie et estime que cet investissement lui permettra de réaliser des économies substantielles sur le long terme.

Le calcul est simple : avec un abonnement PS Plus Essential à 79,99 dollars par an, les 24 années lui ont coûté 1 919,76 dollars. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Grâce à une faille surprenante dans le système de Sony, notre joueur a pu bénéficier d'une réduction de 89% pour passer à l'abonnement Premium. Cette mise à niveau ne lui a coûté que 199,99 dollars au lieu des 1 889,75 dollars habituels, portant son investissement total à 2 119,75 dollars. Le joueur a finalement fait une excellente affaire, puisqu’un tel abonnement aurait dû lui coûter 3839,76 dollars.

Il s’abonne au PS Plus pendant 24 ans pour éviter les augmentations

Cette décision a suscité des réactions mitigées sur Reddit, entre admiration et scepticisme. Si certains saluent cette stratégie financière, d'autres s'interrogent sur la pérennité du service PS Plus jusqu'en 2048, et même sur la longévité du joueur lui-même.

L'initiative n'est pourtant pas dénuée de sens. En septembre 2023, Sony avait déjà augmenté le prix de son abonnement PS Plus, passant de 59,99 à 79,99 dollars pour le niveau Essential. Une tendance à la hausse qui touche l'ensemble des services par abonnement, du Xbox Game Pass à Netflix. Le Game Pass de Microsoft a d'ailleurs vu son prix doubler depuis son lancement en 2017, passant de 9,99 à 19,99 dollars.

Les analystes considèrent ces augmentations comme inévitables, laissant présager de nouvelles hausses dans les années à venir. Dans ce contexte, la stratégie de notre joueur pourrait s'avérer payante, à condition bien sûr que le service PlayStation Plus existe toujours dans 24 ans. Et si ce n'était pas le cas ? On peut raisonnablement espérer que Sony proposerait un remboursement… N'est-ce pas ?