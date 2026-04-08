Vous rêvez de devenir un PNJ de jeu vidéo ? PlayStation exauce votre souhait

Être modélisé par Sony pour intégrer un jeu PlayStation comme PNJ, c’est possible avec le nouveau programme The Playerbase. Le premier jeu concerné est Gran Turismo 7, mais d’autres vont suivre.

“Vous avez fait partie de notre histoire, faites maintenant partie de notre futur”. Sony Interactive Entertainment lance son initiative The Playerbase. Il s’agit d’un programme communautaire sous forme de concours, qui permet aux joueurs de soumettre leur candidature pour devenir un PNJ dans plusieurs jeux PlayStation Studios.

La firme nippone a vu les choses en grand, puisque les gagnants du concours seront invités dans un studio d’arts visuels à Los Angeles, aux frais de Sony (coûts du voyage et de l’hébergement pris en charge), pour y être modélisés avec précision et intégrer un jeu. Pour cette première vague, c’est dans Gran Turismo 7 que les heureux élus seront ajoutés. Au moins deux autres jeux suivront par la suite.

PlayStation propose de créer un PNJ à votre image dans Gran Turismo 7 et d’autres jeux

“La personne sélectionnée apparaîtra dans Gran Turismo 7 pendant une durée limitée, et participera à la création d’un logo fictif personnalisé et d’une livrée de véhicule unique qui seront ajoutés de manière permanente au menu Présentation”, explique Sony. Le PNJ modélisé aux traits du joueur sélectionné apparaîtra via une mise à jour qui sera déployée “plus tard dans l’année”, apprend-on.

La participation est ouverte à toute personne âgée d’au moins 18 ans résidant dans un pays éligible au programme, dont la France et la majorité des pays européens font partie. Sony fera son choix à l’été 2026, voici les critères de sélection retenus :

L’originalité de la déclaration écrite.

La pertinence de la déclaration écrite par rapport au thème de la passion pour PlayStation Studios

La manifestation de votre lien personnel avec PlayStation Studios dans la déclaration écrite

L’engagement démontré auprès de la marque PlayStation (font foi la possession de produits PlayStation, les abonnements, le nombre de jeux joués, le nombre d’heures jouées…)

L’engagement démontré auprès de Polyphony Digital (font foi la possession de jeux de ces studios, le nombre d’heures jouées, le nombre et le type de trophées obtenus en jeu…)

Si vous pensez avoir vos chances, vous pouvez postuler à The Playerbase via ce lien.