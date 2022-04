Playstation Now : Sony retire 60 jeux du catalogue avant le lancement du nouveau PS Plus

Sony procède à des changements majeurs avant l'entrée en vigueur de la nouvelle formule du Playstation Plus. Or et d'après les découvertes d'un utilisateur de Reddit, Sony s'apprête à supprimer une soixantaine de jeux du catalogue du PS Now. Une triste nouvelle pour les abonnés actuels et pour les futurs utilisateurs, puisqu'on ne sait pas si ces titres seront à nouveau disponibles ou non.

Si vous suivez l'actualité vidéoludique, vous savez probablement que Sony s'apprête à lancer un tout nouveau Playstation Plus, né de la fusion entre l'actuel PS Plus et le Playstation Now, le service de cloud gaming du constructeur. Ce Playstation Plus 2.0 sera disponible dès le 22 juin 2022 en France, et les utilisateurs pourront opter entre trois formules différentes, avec des prix compris entre 8,99 €/mois et 16,99 €/mois.

Via la formule Premium (la plus chère), les joueurs pourront jouir de nombreux avantages comme l'accès à 400 jeux PS4 et PS5 en téléchargement local ainsi que près de 340 jeux en rétrocompatibilité issus des catalogues Playstation, PS2 et PS3. En attendant l'arrivée de cette refonte du PS Plus, Sony procède à des changements majeurs. Et certains ne vont pas plaire aux joueurs.

Sony vide le catalogue du PS Now avant l'arrivée du nouveau PS Plus

En effet, l'utilisateur Reddit Cobra_Bite a remarqué qu'un certain nombre de jeux sur le PS Now affichent des dates de disponibilité qui expirent en mai 2022, soit juste un mois avant le lancement du nouveau Playstation Plus. Cela implique que, sauf surprise de dernière minute, ces titres ne seront plus disponibles via le PS Plus remanié. La liste complète des jeux concernés peut être trouvée sur Reddit, mais sachez que les jeux les plus notables sont issus notamment de deux sagas cultes, à savoir Metal Gear Solide et Sonic. Voici les titres les plus importants qui vont disparaître du catalogue PS Now :

Akiba's Beat et Akiba's Trip

Castlevania : Lord of Shadow

Metal Gear Rising

Metal Gear Solid 4

Metal Gear Solid 4 et Ground Zeroes

Silent Hill HD Collection

Sonic Forces

Sonic Generations

Sonic Mania

Sonic Unleashed

Sonic Team Racing

Valkyria Chronicles Remastered

Virtua Fighter V

Yakuza 4 et 5

Au total, notez que 11 jeux estampillés Sonic passent à la trappe… Si vous êtes fan du hérisson bleu, il faudra se passer de tous les épisodes majeurs de la saga sortis depuis Sonic Unleashed en 2008. Pour rappel, les abonnés au Playstation Premium pourront essayer les futurs jeux PS5 durant deux heures minimum. En effet, Sony a modifié sa politique pour contraindre les développeurs à créer des démos jouables, sous certaines conditions toutefois.

Source : Video Game Chronicle