Playstation Plus : la liste des jeux offerts en mai 2022 se retrouve sur la toile

Décidément, le site Dealabs a nouveau frappé concernant la liste des jeux offerts avec le Playstation Plus en mai 2022. D'après les informations du spécialiste des bons plans, Sony pourrait proposer aux abonnés le mois prochain un certain FIFA 22 ainsi que le très bon Curse of The Dead Gods. Tribes of Midgard serait le 3e titre offert.

C'est devenu une habitude. Quelques jours avant l'annonce officielle de Sony, le site Dealabs se débrouille toujours pour dévoiler la liste exacte (à quelques rares exceptions) des jeux offerts avec le Playstation Plus chaque mois. Le site spécialisé dans les bons plans avait déjà vu juste pour les titres offerts en avril 2022, à savoir Hood : Outlaws & Legends, Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom et Slay the Spire. Sans surprise, le site vient de dévoiler la liste supposée des jeux offerts PS4 et PS5 aux abonnés au Playstation Plus en mai 2022, et autant dire qu'il y a du lourd.

À lire également : PlayStation Plus – la nouvelle formule sera disponible le 22 juin 2022 en France, c’est officiel

FIFA 22 et Curse of Dead Gods avec le PS Plus en mai 2022 ?

Selon ses informations, cette nouvelle fournée serait tout d'abord composé d'un certain FIFA 22 ! Si Dealabs a vu juste, les joueurs pourront donc mettre la main sans surcoût sur le dernier épisode de la célèbre simulation de football d'EA Sports, disponible depuis octobre 2021. Le jeu propose plus de 700 équipes et 30 championnats et compétitions officiels.

On change totalement d'ambiance et de style avec le second titre, à savoir Curse of The Dead Gods. Développé par les Français de Passtech Games, ce rogue-lite reprend la formule popularisé par les ténors du genre comme Dead Cells ou Hades. Piégé dans un temple maya, vous devrez vous frayer un chemin à travers ces tombeaux pour vaincre le dieu de la mort et espérer sortir vivant de cette aventure. Rogue-Lite oblige, la mort fait partie intégrante du gameplay, et Curse of The Dead Gods se démarque de la concurrence par l'intégration des malédictions, des malus avec lesquels le joueur devra composer durant ces parties.

On termine avec Tribes of Midgard, un jeu d'action-aventure se déroulant dans un univers Viking. Mêlant des éléments de survie, de construction de base et d'action pure et dure, vous devrez renforcer vos défenses de jour pour espérer survivre aux assauts des monstres nordiques la nuit. Sympathique en solo, le titre prend toute sa dimension en coopération, jusqu'à quatre joueurs. Bien entendu, il convient de prendre cette liste avec des pincettes jusqu'à la diffusion de la liste officielle par Sony.

Source : Dealabs