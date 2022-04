PlayStation Plus : Sony empêche d’activer son abonnement avec une carte prépayée

Alors que les nouvelles formules du PlayStation Plus arrivent à grands pas, certains joueurs ne parviennent pas à renouveler leur abonnement. En effet, en essayant de rentrer le code fourni avec une carte prépayée, la plateforme renvoie un message d’erreur indiquant que cette dernière n’a pas pu être identifiée. Selon Sony, il s’agirait d’un bug temporaire.

Nul doute, le nouveau PlayStation Plus en ravira plus d’un. Après des mois d’attente, Sony arrive enfin avec sa réponse au Xbox Game Pass qui comporte plusieurs avantages alléchants. L’accès à un immense catalogue de jeux bien sûr, mais aussi la possibilité de tester pendant 2 heures les titres proposés, ou encore de jouer en cloud grâce à la fusion avec le PlayStation Now. Pour autant, quelques inconvénients sont également à prévoir.

Entre autres, Sony a prévu le coup en retirant des offres PlayStation Now qui permettraient aux joueurs de payer leur nouvel abonnement à moindre coût. De plus, il semblerait que les cartes prépayées permettant de souscrire au PlayStation Plus ont été désactivées. En effet, en tentant d’entrer le code fourni lors de l’achat chez le revendeur, la plateforme indique « la carte prépayée n’a pas pu être échangée », invitant alors l’utilisateur à réessayer plus tard.

Les cartes prépayées PlayStation Plus ne fonctionnent plus

Autrement dit, de nombreux joueurs ne peuvent pas profiter de l’abonnement qu’ils ont payé. Alors que des rumeurs de désactivation de la part de Sony en vue de l’arrivée du nouveau PlayStation Plus vont bon train, le constructeur a cependant souhaité clarifier la situation. « Il existe une fonction temporairement désactivée pour les abonnements PS Plus/PS Now qui ne permet pas de cumuler l’un ou l’autre des abonnements sur des abonnements déjà actifs », peut-on ainsi lire dans un mail d’assistance.

Ainsi, vous ne devriez pas rencontrer de problème si vous souhaitez vous abonner pour la première fois. En revanche, si vous avez déjà souscrit à un abonnement PlayStation Plus ou PlayStation et que vous souhaitez le prolonger, la chose se complique. Sony précise toutefois que le souci est temporaire. Sans préciser la raison du phénomène. Il n’est donc pas impossible que la firme ait souhaité éviter que de trop nombreux joueurs achètent un abonnement à bas prix pour profiter de la transition gratuite à la future offre Premium.