Playstation Plus Premium : voici les premiers jeux PS1 et PS2 offerts aux joueurs

Sony reste encore très secret sur la liste des jeux rétrocompatibles qui seront offerts aux abonnés à la version Premium du nouveau Playstation Plus. Néanmoins, il arrive que les organismes de certification vendent la mèche sur certains titres.

Comme vous le savez peut-être, le Playstation Plus va opérer sa grande mue en juin 2022. En effet, Sony a décidé de créer une nouvelle entité, fruit de la fusion entre le Playstation Plus actuel et le Playstation Now, le service de cloud gaming du constructeur. Désormais, les joueurs pourront opter entre trois formules différentes :

l'offre Essential, qui offre les mêmes avantages que le Playstation Plus actuel

l'offre Extra, qui permettra en plus de profiter de 400 jeux PS4 et PS5 issus du catalogue PlayStation Studios et des studios partenaires tiers

L'offre Premium, qui ajoute à tout cela cela 340 jeux supplémentaires parmi des titres PS3 en streaming via le cloud ainsi que de grands classiques PlayStation, PS2 et PSP

Et qui dit nouvelles formules dit nouveaux prix :

8,99 € par mois, 24,99 € par trimestre et 59,99 € par an pour le PlayStation Plus Essential

par mois, par trimestre et par an pour le PlayStation Plus Essential 13,99 € par mois, 39,99 € par trimestre et 99,99 € par an pour le PlayStation Plus Extra

par mois, par trimestre et par an pour le PlayStation Plus Extra 16,99 € par mois, 49,99 € par trimestre et 119,99 € par an pour le PlayStation Plus Premium

Syphon Filter bientôt de retour sur PS4 et PS5 ?

Concernant la liste des jeux rétrocompatibles offerts aux abonnés Playstation Plus Premium, la liste est encore tenue secrète. Néanmoins, l'organisme de certification sud-coréen vient de donner des indices précieux sur certains titres. En effet, l'organisme vient de lister plusieurs jeux PS4 et PS5 qui ont pourtant débuter leur carrière sur… Playstation première du nom !

Il s'agit des jeux de la saga culte Syphon Filter, une référence du jeu d'action et d'infiltration. On retrouve notamment dans ce listing Syphon Filter (Playstation, 1999), Siphon Filter 2 (Playstation, 2000), Syphon Filter : Dark Mirror (PSP et PS2, 2006/2007) et Syphon Filter Logan's Shadow (PSP et PS2, 2007). Vous l'aurez compris, il y a de fortes chances pour que les premiers Syphon Filter ouvrent le bal des jeux rétrocompatibles offerts aux abonnés Playstation Plus Premium.

Pour rappel, le lancement du nouveau Playstation Plus s'accompagne d'une mauvaise nouvelle pour les joueurs PC. En effet, avec la suppression du Playstation Now, les joueurs PC devront payer deux fois plus chers pour continuer à jouer en streaming via le cloud.