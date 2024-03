Grâce à son AirTag, il retrouve sa voiture volée en seulement une heure et économise 8000€ d’assurance

Paul Conway, ouvrier anglais de 46 ans, est certainement très heureux aujourd’hui que sa femme lui a offert un AirTag en trop. Celui-ci lui a permis de retrouver sa voiture volée en un claquement de doigts, sans qu’il n’ait à payer le moindre d’assurance.

Depuis leur lancement, les AirTag ont, entre deux personnes espionnées par un stalker, permis de retrouver de nombreux appareils perdus. Le tracker se révèle particulièrement utile pour retrouve la trace des appareils volés, qu’il s’agisse d’un camion ou d’un simple vélo. En outre, il est visiblement très conseillé de placer un AirTag dans son véhicule de prédilection. Paul Conway en est désormais fermement convaincu.

C’est en 2022 que Paul, échafaudeur de 46 ans à Leeds, en Grande-Bretagne, reçoit son AirTag. Ou plutôt, ses AirTag, puisque sa femme décide de le gâter pour Noël avec un lot de 4. « J’ai décidé d’en placer une à l’intérieur de la carrosserie de [ma voiture]. Je me suis dit que je m’en servirais si je me garais quelque part et que j’oubliais où, mais je n’ai jamais pensé qu’il serait volé », explique-t-il.

Un AirTag en trop lui a permis de retrouver sa voiture volée

C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé. Le 4 mars dernier, Paul prête son Nissan Pathfinder à l’un de ses employés. Celui-ci oublie d’enlever les clés du contact lorsqu’il s’absente du véhicule. Ce qui devait arriver arriva. « J’ai commencé à trembler, je n’arrivais pas à y croire, car cette voiture est ma fierté et ma joie », se souvient Paul. Il se souvient alors que son SUV est équipé d’un AirTag. Il ouvre l’application et décide de suivre le voleur.

Après avoir contacté la police, il retrouve finalement son véhicule « caché dans une rue résidentielle tranquille ». Un immense soulagement pour l’ouvrier. Puisque les clés se trouvaient sur le contact, il n’aurait pas pu toucher l’assurance, ce qui lui aurait au contraire coûté 7000 livres sterling, soit un peu plus de 8000 euros. Depuis cette histoire, Paul Conway vante les mérites de l’AirTag à qui veut l’entendre. Il assure par ailleurs qu’une entreprise britannique offre désormais un AirTag à tous ses employés suite à cette histoire.

