Pixel : les messages d’urgence par satellite arriveraient bientôt sur plusieurs modèles

Google prépare l'arrivée des messages d'urgence par satellite sur plusieurs modèles de smartphones Pixel. Le lancement serait simultané dans plusieurs pays du monde.

Si malheureusement vous vous retrouvez un jour dans une situation très délicate, après un accident ou perdu lors d'une excursion en pleine nature, contacter quelqu'un pourrait bien être votre planche de salut. La couverture réseau a beau être très étendue dans la plupart des pays du monde, il existe encore des zones blanches empêchant de passer le moindre coup de fil ou d'envoyer le moindre SMS. C'est là que la connectivité par satellite entre en jeu. Destinée à envoyer un SOS même sans aucune connexion 4G, 5G ou autre, elle est loin d'être un gadget.

Présente chez Apple depuis les iPhone 14, la fonctionnalité a déjà sauvé plusieurs vies. Sur Android, cela fait longtemps que l'on attend son arrivée promise par Google avec Android 14. Certains modèles comme les Mate 50 et Mate Pro de Huawei en sont dotés, sauf que cela reste une exception. L'été dernier, on pensait que la connectivité par satellite débarquerait en même temps que les Pixel 8. Des indices montaient que Google Messages allaient permettre l'envoi de SMS par satellite et que plus de 150 pays en profiteraient en même temps. Toujours rien à ce jour, mais cela devrait s'accélérer pour les Pixel.

Les messages de SOS par satellite arriveraient bientôt sur les Pixel, Google prépare le terrain

Dans la mise à jour de l'application Google Services de connectivité adaptative, version p.2024.08, le canal Google News sur Telegram a repéré la mention “Satellite SOS“. Une interface graphique montre que l'option se trouve dans les Paramètres du smartphone puis Sécurité et urgences. Là, une nouvelle page appelée SOS Satellite fait son apparition et explique comment cela fonctionne. Il est également possible d'essayer la fonctionnalité, soit comme une démonstration, soit comme en situation réelle.

L'utilisateur pourra changer les services d'urgence à contacter et programmer des alertes automatiques. Quand le SOS Satellite est utilisé, le fournisseur de la connexion et les personnes appelées recevront votre nom, adresse mail, numéro de téléphone, position, contacts d'urgence enregistrés et des informations sur votre appareil.

La page indique juste “votre Pixel”, ce qui ne permet pas de dire quels modèles en bénéficieront. Un lien pour souscrire l'assurance Garmin Recherche et Sauvetage ainsi qu'un autre vers une page listant les pays qui supportent les messages par satellite (non fonctionnelle au moment d'écrire cet article) confirme que le lancement sera global. Il ne devrait plus tarder désormais.