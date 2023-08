Google Messages : les SOS par satellite arriveraient dans plus de 150 pays en même temps

Selon des bouts de code trouvés dans la dernière version de Google Messages, l'application préparerait l'arrivée des messages d'urgence par satellite dans plus de 150 pays simultanément, grâce à un partenariat avec Garmin.



La communication par satellite via nos smartphones fait de plus en plus parler d'elle. Chez Apple, elle est possible sur les iPhone 14, et les histoires de personnes sauvées grâce à un appel d'urgence ne manquent pas. Google devrait sauter le pas avec Android 14 et doter ses Pixel 8 et 8 Pro de la même fonctionnalité. Mais que faire quand on est dans une situation où l'on est incapable de parler ? La seule solution reste d'écrire un message. La firme de Moutain View voudrait justement que son application Messages permette d'envoyer un SOS par satellite.

C'est Neïl Rahmouni sur X (Twitter) qui a fait cette découverte il y a quelques jours. Il récidive en apportant des précisions importantes qui, si elles se vérifient, pourraient propulser Android loin devant Apple en terme de nombre de pays couverts par la communication via satellite. Dans la dernière version de l'application Messages, Neïl Rahmouni a repéré quelques bouts de code pointant vers un partenariat entre Google et Garmin.

Google s'associerait à Garmin pour lancer les messages d'urgence par satellite dans plus de 150 pays

Garmin propose de nombreux produits utilisant les satellites pour communiquer lorsqu'aucun réseau n'est disponible. Son système de SOS d'urgence par message fonctionne dans plus de 150 pays. Si Google s'associe réellement avec l'entreprise, cela signifie que dès son lancement, la fonctionnalité serait présente via Google Messages dans ces mêmes territoires. Beaucoup plus que les 14 pays où Apple déploie pour l'instant son propre système.

Il faut évidemment rester prudent, dans la mesure où tout est susceptible de changer dans les semaines à venir. Rien n'a pour l'instant été confirmé, que ce soit par Google ou par Garmin. On ne sait pas non plus quand la communication par satellite sera disponible réellement sur Android, ni quels smartphones le permettront. N'oublions pas que pour l'instant, les constructeurs semblent vouloir la réserver à leurs modèles haut de gamme.