Pixel 8 : l’autonomie n’est pas à la hauteur de ses concurrents selon DXOMARK

Le Pixel 8 est un excellent smartphone, notamment en ce qui concerne sa partie photo, mais il semblerait que l’appareil ait beaucoup de mal à rivaliser avec d’autres smartphones en ce qui concerne la durée de vie de sa batterie.

Dans notre test du Pixel 8, nous évoquions déjà qu’il ne fallait espérer qu’une autonomie moyenne sur le Pixel 8, car celui-ci était moins endurant que les meilleurs appareils de sa catégorie. Une nouvelle analyse de DXOMARK vient de confirmer cela, et montre avec divers graphiques à quel point le smartphone pêche dans ce domaine.

Dans une analyse comparative avec des appareils haut de gamme dans la gamme de prix de 600 à 799 dollars, le Google Pixel 8 est apparu comme inférieur à la moyenne, notamment en ce qui concerne son autonomie. Plusieurs internautes avaient d’ailleurs déjà évoqué ce problème sur les réseaux sociaux. Malgré plusieurs mises à jour déployées sur l'appareil depuis le lancement, Google n'a vraisemblablement pas réussi à corriger la forte consommation de l'appareil, et notamment de sa puce, la Tensor G3. Comme ses prédécesseurs, elle semble être souvent à l'origine des problèmes d'autonomie des smartphones, bien qu'elle permette en contrepartie l'utilisation de fonctionnalités très intéreressantes sur les Pixel.

La batterie du Pixel 8 se vide trop rapidement

D’après le test de DXOMARK, le Pixel 8 est confronté à des défis en matière d'autonomie globale, se situant légèrement en dessous de la moyenne de ses concurrents. Soumis à une utilisation modérée, le Pixel 8 a réussi à durer un peu plus de deux jours, mais les experts du site ont relevé une disparité de performances à travers divers scénarios.

Notamment, l'appareil a fait preuve d'une endurance louable pendant les jeux et le streaming vidéo, mais a eu du mal pendant des activités telles que les appels et le streaming musical. De son côté, l'utilisation en extérieur a présenté une performance moyenne, soulignant ainsi l'incohérence de l'appareil à travers différentes situations.

Le Pixel 8 a toutefois surpassé son prédécesseur. Une note globale de 103 points place le Pixel 8 à la 120e place du classement de DXOMARK, ce qui est seulement 5 points devant le Pixel 7. Dans ces graphiques, la batterie de 4575 mAh du Pixel 8 est comparée directement avec la batterie de 5000 mAh du Xiaomi 13T. Il est donc presque normal de voir l’appareil de Google perdre le duel.

Cependant, notez que le smartphone fait aussi moins bien que d’autres appareils aux batteries moins grandes, tels que le Motorola Edge 40 et sa batterie de 4400 mAh, le Galaxy S23 et sa batterie de 3900 mAh, l’iPhone 15 et sa batterie de seulement 3349 mAh ou encore le Xiaomi 13 et ses 4500 mAh.

Le Pixel 8 se recharge plus vite que le Pixel 7

Malgré cette autonomie décevante, une amélioration notable réside dans l'expérience de charge du Pixel 8. L'appareil a surpassé le Google Pixel 7 en termes de performances de recharge. La charge filaire prend désormais 1 heure et 33 minutes et peut monter jusqu’à 25W, contre 27W annoncés par Google, tandis que la charge sans fil affiche 3 heures et 20 minutes. Cette dernière n’atteint pas non plus les 18W annoncés par Google, puisqu’elle ne culmine qu’à 14W. Depuis les Pixel 6, les smartphones de Google sont donc encore incapables d’atteindre les puissances de recharge maximales avancées par l’entreprise.

Il s’agit donc d’une amélioration notable, réduisant d'environ 30 minutes les temps de charge du Pixel 7, mais de telles performances le placent donc loin d’autres appareils tels que le Xiaomi 13T, qui peut lui se recharger à 67W en moins d’une heure. En rechargeant le Pixel 8 pendant 5 minutes, vous ne pouvez d’ailleurs espérer qu’environ 3h20 d’autonomie, contre pas moins de 6h pour le Xiaomi 13T.

Heureusement, la batterie n’est qu’un petit point faible du smartphone, qui a tout de même obtenu 4 étoiles lors de notre test grâce à des performances remarquables dans d’autres domaines.