Les Pixel 8 pourraient offrir la connectivité par satellite, une première sur Android

Alors que les iPhone 14 sont déjà capables de passer des appels d’urgence par satellite, une fonctionnalité similaire pourrait bientôt arriver sur les smartphones Android, grâce à Android 14.

Depuis leur sortie en septembre dernier, les iPhone 14 ont introduit une fonctionnalité d’appels d’urgence par satellite. Ce SOS qu’il est possible d’envoyer depuis les zones les plus reculées du globe permet régulièrement de sauver des propriétaires d’iPhone, ce qui rend cette fonctionnalité indispensable pour beaucoup d’aventuriers.

On sait que les appels d’urgence devraient bientôt arriver sur les smartphones Android grâce à Snapdragon Satellite, lancé par Qualcomm, mais les premiers modèles compatibles se font encore attendre. D’ici là, c’est une autre fonctionnalité qui devrait faire son arrivée sur les smartphones Android : l’envoi de SMS par satellite.

Les Pixel 8 et Galaxy S24 pourraient envoyer des SMS par satellite

@GooglePixelFC annonce sur Twitter que les SMS par satellite seront disponibles sur Android 14, à condition que les smartphones possèdent le matériel adéquat. Il continue en précisant que les Pixel et les Galaxy de Samsung seront les premiers à être compatibles, compte tenu de l’étroit partenariat entre les deux fabricants.

En d’autres termes, on peut s’attendre à ce que les Pixel 8 et 8 Pro qui seront lancés en octobre prochain soient les premiers à offrir la possibilité d’envoyer des SMS par satellite, avant d’être rejoints dès le début de l’année prochaine par les Galaxy S24 de Samsung. Cela corrobore donc les propos de Hiroshi Lockheimer, le vice-président senior des plateformes et des écosystèmes de Google, qui avait déjà affirmé que la prise en charge de la connectivité par satellite arriverait dès la prochaine version du système d’exploitation, Android 14.

Il convient de préciser que le compte @GooglePixelFC n’est pas affilié à Google, donc la prise en charge de cette fonctionnalité dès la sortie des Pixel 8 est à prendre avec des pincettes. Cependant, compte tenu de l’enthousiasme de Google envers la connectivité par satellite, on imagine bien que ceux-ci pourraient inclure cette fonctionnalité sur leurs prochains smartphones haut de gamme.