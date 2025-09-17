Alors que plusieurs propriétaires de Pixel 10 se sont récemment plaints que l’écran de leur smartphone affichait sans prévenir une bouillie de couleurs sur l’ensemble de la dalle, Google vient de déployer une mise à jour qui devrait corriger ce bug handicapant.

Sortis le 28 août dernier, les Google Pixel 10 ont déjà essuyé quelques critiques. Dès leur lancement, ils étaient équipés d’Android 16 QPR1, de nouvelles fonctionnalités IA, mais aussi de bugs. Par exemple, certains de leurs propriétaires ont rencontré un problème de gel d’écran. Si Google a mis en place un correctif, le bug persistait chez certains utilisateurs.

Ce n’est pas l’unique souci qu’ont déploré quelques propriétaires du fleuron 2025 de la firme de Mountain View. Ces derniers ont eu la mauvaise surprise de découvrir que l’ensemble de leur écran pouvait soudainement « glitcher » : c'est-à-dire qu'il arborait un handicapant aspect neigeux et coloré, et ce pendant plusieurs minutes. Bonne nouvelle : Google a déployé une nouvelle mise à jour de septembre, qui devrait corriger ce problème de taille.

Google corrige le problème d’écran « neigeux » des Pixel 10

Face à cette mésaventure rencontrée par ses clients, Google a confirmé à nos confrères d’Android Authority qu’il était déjà en train de travailler sur un correctif. Le 8 septembre dernier, l’entreprise leur avait déclaré : « Nous avons commencé à déployer des corrections le 3 septembre, avec d’autres à venir dans les prochaines semaines. »

Il se pourrait que le correctif pour ce bug d’affichage agaçant soit désormais déployé. En effet, une mise à jour portant le numéro de version BD3A.250721.001.E1 a bien été installée par nos confrères sur un de leurs Pixel 10. Elle pèse environ 31 Mo, mais la firme de Mountain View n’a pas détaillé de changements dans son journal de modifications. Toutefois, Verizon a indiqué : « La mise à jour logicielle actuelle corrige un problème qui provoquait un affichage flou chez les utilisateurs. »

On peut espérer que Google apportera aussi rapidement un correctif au manque de puissance des Pixel 10. Ces problèmes de performances graphiques sont dus à un pilote obsolète du GPU. Mais bonne nouvelle : il suffirait d’une mise à jour logicielle pour y remédier.