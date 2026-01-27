Des Google Pixel se retrouvent privés de Wi-Fi, Bluetooth et caméra après une mise à jour

Certains utilisateurs de smartphones Pixel ont eu une mauvaise surprise après une récente mise à jour. Des fonctions essentielles cessent soudainement de répondre. Wi-Fi, Bluetooth et caméra deviennent inutilisables sans avertissement.

Chaque début de mois, Google publie un correctif de sécurité destiné aux appareils Android. Ces mises à jour sont censées améliorer la stabilité du système et corriger des failles critiques. Celle de janvier 2026 ne fait pas exception. Pourtant, plusieurs signaux laissent penser que tout ne s’est pas déroulé comme prévu pour certains utilisateurs, notamment ceux possédant certains smartphones Pixel.

Comme nous l’évoquions récemment, le bulletin de sécurité Android de janvier corrigeait une faille critique affectant le codec Dolby Digital Plus. Mais ce dernier ne proposait aucun correctif pour les nombreux bugs signalés depuis décembre. Parmi les problèmes non résolus figurent des écrans inactifs, des gestes non reconnus ou un Always-On Display instable. À présent, un nouveau dysfonctionnement inquiète. Après la mise à jour, certaines fonctions essentielles cessent totalement de fonctionner sur plusieurs modèles de Pixel.

La mise à jour de janvier 2026 rend inopérants le Wi-Fi, le Bluetooth et la caméra de plusieurs Pixel 10

Selon les informations recueillies par Android Authority, de nombreux propriétaires de Pixel 10 ont vu disparaître plusieurs fonctionnalités clés juste après l’installation du dernier correctif système. Le Wi-Fi, le Bluetooth et dans certains cas la caméra deviennent soudainement inaccessibles. D’autres modèles, comme le Pixel 8, seraient également touchés. Plusieurs témoignages concordants ont été publiés sur Reddit et les forums officiels. Ils décrivent des pertes de connexion aléatoires, des périphériques Bluetooth non reconnus, ou encore une application appareil photo qui ne se lance plus. La situation pourrait s’aggraver si d’autres modèles venaient à être affectés dans les prochaines semaines.

Aucune réponse officielle n’a été communiquée par Google pour le moment. Certains utilisateurs pensent que le problème vient d’un dysfonctionnement des Google Play Services. Ceux-ci ouvriraient un trop grand nombre de processus en arrière-plan, ce qui perturberait le bon fonctionnement de certaines fonctionnalités. Les connexions réseau et l’accès à la caméra seraient notamment affectés. En attendant un correctif, les utilisateurs concernés restent sans solution durable. Cette panne s’ajoute à une série de bugs non résolus sur les smartphones Pixel, qui commencent à susciter de vives critiques.