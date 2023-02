Pixel Fold : le smartphone pliable de Google sera plus lourd et plus large que la moyenne

Le Pixel Fold devrait être plus lourd et plus large que ses concurrents, les Galaxy Z Fold 4 et le Oppo Find N2. Le pliable de Google se présente de plus en plus comme un appareil hybride.

Le Pixel Fold est extrêmement attendu. Avec ce smartphone pliable, Google viendra se frotter aux ténors du genre, Samsung avec ses Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, par exemple, ou encore Oppo, avec le Find N2 Flip. La présentation de cet appareil, qui ouvre un nouveau segment dans la gamme de téléphones mobiles du géant américain, sera d’une importance capitale pour la compagnie. Google souhaite vendre toujours plus de Pixel, afin de ne plus dépendre uniquement de ses revenus publicitaires.

Those leaked Pixel Fold dimensions made me scratch my head until I realized it folds on the wider side (like the Oppo Find N), not the narrower one (like the Galaxy Z Fold 4). pic.twitter.com/DVXSse86sc — Dr. Rita El Khoury (@khouryrt) December 8, 2022

On connait les dimensions exactes du Pixel Fold et les informations qui nous parviennent au compte-gouttes nous donnent une idée sans cesse plus précise de ce produit. Selon 9 To Google, le Pixel Fold pourrait être le plus lourd de tous les smartphones pliables. Ce qu’il gagne en poids, il pourrait le compenser par une meilleure autonomie. Il pourrait bénéficier d’une batterie plus grosse, mais d’une capacité inférieure à 5000 mAH cependant.

Le Pixel Fold sera plus lourd et plus large que ses concurrents

Sans mentionner de chiffre exact, la source nous apprend que le Pixel Fold sera encore plus lourd que le Galaxy Z Fold 4 (263 g sur la balance), auquel il est souvent comparé. Ses mensurations et son style le rapprochent également du Oppo Find N2, qui malheureusement n'arrive pas en France. Ce dernier ne pèse que 191 grammes, soit près de 35 % de moins que le futur pliable de Google pourrait être 50 % plus lourd.

Nous savons à présent que l’écran de couverture du Pixel Fold mesurera 5,79 pouces, avec une définition FHD+ de 1080 x 2100 pixels, tandis que l’écran interne mesurera 7,67 pouces avec une définition de 1840 x 2208 pixels. Des dimensions qui montrent que Google se lance certes sur le marché déjà embouteillé des smartphones pliables, mais qu’il compte proposer un appareil hybride entre le téléphone et la tablette.

