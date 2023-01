Le Pixel Fold s’annonce très différent des Galaxy Fold, on connait ses dimensions exactes

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on entend parler d’un smartphone Google pliable, et ce dernier pourrait bien voir le jour dès le printemps prochain. Avant le lancement, un Youtubeur a déjà pu prendre en main une maquette de l’appareil.

Cela fait plusieurs semaines maintenant que nous avons une bonne idée de ce à quoi ressemblera le premier smartphone pliable de Google, le Pixel Fold, grâce à des rendus de Jon Prosser basés sur un prototype de l’appareil. Aujourd’hui, un autre Youtubeur, Dave2D, vient de mettre en ligne une prise en main d’une maquette du smartphone, qui est vraisemblablement assez précise.

Tout d’abord, Dave2D nous apprend que le Pixel Fold mesure 5,7 mm d’épaisseur, ce qui reste relativement fin pour un smartphone pliable. L'écran de couverture de 5,79 pouces offrira une définition FHD+ de 1080 x 2100 pixels, tandis que l'écran interne mesurera 7,67 pouces avec une définition de 1840 x 2208 pixels.

Le Pixel Fold ne sera pas le plus beau smartphone pliable du marché

À l’intérieur, le youtubeur remarque directement de grosses bordures supérieures et inférieures autour de l’écran, qui ne sont pas présentes sur d’autres smartphones pliables. Il est probable que Google ait fait ce choix de design pour réduire les coûts de production de son appareil, et ainsi être plus compétitif face aux leaders du marché.

Cependant, d’après de récents rapports, le Pixel Fold serait tout de même commercialisé à un tarif de 1799 dollars, soit autant que le Galaxy Z Fold 4. Il va donc falloir que Google mise tout sur les composants internes du smartphone ainsi que le logiciel pour séduire ses clients, plutôt que sur l’aspect extérieur du smartphone.

L’écran de couverture est lui beaucoup plus large que le Galaxy Z Fold 4 et se rapproche davantage du Oppo Find N2, que nous avions pu prendre en main il y a un peu plus d’un mois maintenant. Cet écran externe semble donc parfaitement utilisable lorsque le smartphone est plié, et le plus important, c’est que tout l’écran semble être accessible d’une seule main.

Enfin, au niveau de la charnière, Google semble également avoir opté pour une approche différente de Samsung. Contrairement au Galaxy Z Fold 4, le Pixel Fold sera en mesure de se refermer sans créer d’espace vide au milieu, c’est-à-dire que les deux parties de l'écran vont se toucher sur toute leur longueur. La pliure au milieu de l’écran principal devrait donc être assez peu visible, mais il faudra attendre de pouvoir le prendre en main pour s’en assurer.