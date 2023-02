Google Pixel : la gomme magique est désormais disponible sur tous les smartphones iOS et Android

Google a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités disponibles pour les abonnés Google One qui disposent de l'application Google Photos, notamment l'outil Gomme magique qui n'était auparavant disponible que sur le Google Pixel 6 et le Google Pixel 7.

Google a annoncé que la fonction Gomme magique, qui permet de supprimer automatiquement les parties indésirables d'une photo et qui a fait ses débuts avec le Pixel 6, ne sera plus exclusive aux téléphones équipés de ses puces personnalisées. Pour rappel, celle-ci permet même de changer la couleur des objets sur vos photos.

En effet, à partir d’aujourd’hui, elle sera déployée pour les abonnés Google One qui utilisent l'application Google Photos sur Android ou iOS, ainsi que pour « tous les utilisateurs de Pixel ». Ces derniers seront les seuls à ne pas devoir être abonnés à Google One pour essayer la fonctionnalité. Auparavant, seuls les propriétaires de smartphones Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7 et 7 Pro pouvaient en profiter, bien qu’un APK permettait de contourner cette restriction.

La gomme magique débarque même chez Apple

Dans les semaines à venir, le temps que la mise à jour arrive chez vous, les membres Google One vont donc tous avoir accès à la gomme magique via Google Photos, même s'ils sont sur iOS. Les fonctions d'édition ne sont malheureusement pas disponibles sur l'application Web Google Photos.

Tous les modèles Pixel et les abonnés à Google One auront également accès à un effet HDR qui peut être appliqué aux vidéos pour booster la luminosité et le contraste. Cette fonctionnalité était déjà disponible pour les images fixes. En outre, ceux qui possèdent des appareils Pixel plus anciens et un abonnement One auront accès à davantage de styles dans l'éditeur de collages de Google Photos.

En plus de déployer plus largement la gomme magique, Google offre également la livraison gratuite des commandes d'impression aux abonnés de Google One, à condition qu'ils résident aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni. Si vous n'êtes pas encore membre de Google One, vous pouvez vous inscrire début mars à un essai gratuit, mais cette offre est réservée aux nouveaux abonnés de Google One, après quoi il faudra débourser 1,99€ par mois au minimum, suivant le forfait choisi.