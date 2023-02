Pixel 7a : l’étui de protection a fuité, et il confirme les rumeurs sur le design du smartphone

Google souhaite vendre plus de smartphones portant sa griffe. Pour ce faire, il segmente toujours plus son offre, à l’instar des éternels concurrents, Samsung et Apple. Le Pixel 7a représente le milieu de gamme des smartphones de la marque.

De la déclinaison la plus abordable des Pixel 7, on sait encore peu de choses, mais les attentes sont grandes. Si Google ne change rien à ses habitudes, le Pixel 7a devrait être présenté lors de la conférence Google I/O 2023, qui se déroulera du 10 au 11 mai 2023.

Peu de détails ont fuité concernant ses composants ou encore son design, mais comme c’est souvent le cas avec les smartphones, c’est grâce à un fabricant d’accessoires que l’on peut se faire une meilleure idée du design de l’appareil. Après une prise en main qui nous a dévoilé le smartphone en avance, ce sont aujourd'hui les rendus d’un étui en silicone transparent conçu pour le Pixel 7a que s’est procuré Slashleaks qui nous laissent deviner l’allure du futur milieu de gamme de la marque.

Le Pixel 7a s'inspirera très fortement du Pixel 7 comme en atteste son étui en silicone

Le Pixel 7a devrait fortement imiter son grand frère, le Pixel 7 qui, lui-même, ne diffère pas tant que ça du Pixel 6. On retrouve un bandeau photo désormais caractéristique des smartphones de Google. Celui-ci accueillera deux modules à l’arrière, tandis que l’écran arborera un capteur simple. Le corps de l’appareil devrait mesurer 15,2 x 7,3 x 0,9 cm et l’alimentation et le transfert des données se feront, comme il se doit, à travers une prise USB-C. Les entrailles du Pixel 7a devraient palpiter grâce au processeur Tensor G2 de Google.

Selon la rumeur, il est quasiment entendu que l’écran du Pixel 7a jouira d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, et que la mémoire vive passera à 8 Go, par rapport aux 6 Go du Pixel 6a. Avec une fiche technique remise au goût du jour, et des matériaux un peu plus luxueux, il est possible que le Pixel 7a coûte plus cher que son prédécesseur.

