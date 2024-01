Pixel 9 Pro : on sait déjà à quoi ressemble le smartphone, près de 10 mois avant sa sortie !

Le Pixel 9 Pro n’est pas attendu avant la fin 2024, mais alors que nous venons tout juste de commencer l’année, le design du smartphone vient déjà d’être dévoilé sous toutes ses coutures.

OnLeaks, le célèbre leaker venu du futur, vient comme à son habitude de dévoiler le design d’un smartphone qui n’est pas encore sorti : le Pixel 9 Pro. C’est lui qui avait déjà publié le design du Pixel 8 dès mars 2023 avant sa sortie en octobre 2023, et c’est avec surprise que nous avons cette fois-ci droit au design du prochain appareil de Google pas moins de 10 mois avant son lancement officiel.

Cela fait maintenant quelques années que Google n’avait pas radicalement changé l’apparence de ses smartphones, mais cela va vraisemblablement changer avec le Pixel 9 Pro, surtout à l’arrière. Plutôt que d’hériter de la longue barre horizontale traversant le smartphone de part et d’autre, l’appareil photo sera logé dans une grande pilule horizontale qui ne touche cette fois-ci pas les bords du smartphone. Un autre changement risque également de faire beaucoup parler de lui : l’écran n’est plus incurvé, Google va opter pour une dalle plate.

Que sait-on du Pixel 9 Pro ?

D’après les informations partagées par OnLeaks, le Pixel 9 Pro devrait adopter cette année une dalle d’environ 6,5 pouces, moins que les 6,7 pouces du Pixel 8 Pro. On retrouvera au centre un poinçon assez discret abritant la caméra frontale, et surtout des bordures très fines tout autour de l’écran, à l’image des récents Galaxy S24.

Le smartphone devrait mesurer environ 162.7 x 76.6 x 8.5 mm, contre 162.6 x 76.5 x 8.8 mm pour son prédécesseur. Il sera donc un peu moins long et un peu plus large à cause de son écran plat, mais surtout moins épais. Cela pourrait donc se sentir sur la balance, mais nous n’avons pas encore d’informations concernant son poids.

Le module photo à l’arrière sera toujours composé de 3 caméras aux spécifications pour l’instant inconnues. Cependant, compte tenu de l’historique de Google en ce qui concerne les fuites de ses smartphones, on s’attend à en savoir davantage à ce sujet au cours des prochaines semaines. Le Pixel 9 Pro est attendu au deuxième semestre 2024, probablement aux alentours du mois d’octobre, si ce n’est à la fin du mois de septembre.

Source : mysmartprice