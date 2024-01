Pixel 9 : le smartphone petit format a droit à un nouveau design, voici les premières images

Google travaille sur de nouveaux smartphones pour la fin de l’année 2024, mais alors que leur lancement n’est pas prévu avant de nombreux mois, on sait déjà à quoi va ressembler le petit Pixel 9.

À peine un jour après avoir dévoilé le design du Pixel 9 Pro, le prochain smartphone haut de gamme de Google qui arrivera à la fin de l’année 2024, le célèbre leaker OnLeaks vient désormais de révéler à quoi ressemblera son petit frère : le Pixel 9. Ce dernier succèdera directement au Pixel 8 précédent, dont le design avait été dévoilé en mars dernier.

Le smartphone adopte sans surprise le nouveau design du Pixel 9 Pro, mais dans un format beaucoup plus compact. Google a fait le choix de s’inspirer du design du Pixel Fold pour l’arrière de son smartphone. Le module photo ne touche désormais plus les tranches du smartphone, mais prend plutôt la forme d’une grande pilule horizontale.

Le Pixel 9 sera meilleur que le Pixel 8 en photo

Au niveau des dimensions, OnLeaks annonce que le Pixel 9 mesure 152.8 x 71.9 x 8.5 mm. Il est donc un peu plus grand que le Pixel 8 actuel, qui mesure lui 150.5 x 70.8 x 8.9 mm. On s'attend donc à un écran légèrement plus grand, probablement de 6,2 ou 6,3 pouces, mais OnLeaks annonce une dalle de 6,1 pouces (probablement à cause de calculs différents).

Contrairement au Pixel 8 et les générations précédentes, le Pixel 9 va profiter de cette petite augmentation de sa taille pour accueillir une nouvelle caméra à l'arrière, qui portera ainsi le nombre de capteurs photo à 3. Nous ne savons pas encore quels capteurs Google compte utiliser, mais d'après les rendus, nous aurons droit à un capteur périscopique, comme le modèle Pro. Si l’on peut espérer avoir droit à de meilleures caméras, Google est connu pour prendre assez peu de risques dans ce domaine. Le seul changement pourrait être la caméra périscopique. Cependant, on retrouvera tout de même une autre nouveauté : le même capteur de température “thermomètre” que le Pixel 8 Pro.

En ce qui concerne le processeur, il faut sans surprise s’attendre à une toute nouvelle puce Tensor G4, plus puissante et plus efficace énergétiquement. Le smartphone aurait également droit à une nouvelle IA nommée Pixie, mais il nous faudra attendre davantage d’informations pour en être sûrs. En 2022, un calendrier de Google avait fuité, et nous apprenions alors que les Pixel 9 pourraient être 3 à être lancés en même temps en 2024. Pour l'instant, rien ne nous dit que les plans n'ont pas changé, mais il ne serait pas impossible de voir bientôt débarquer un autre smartphone.

Source : 91mobiles