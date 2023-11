Android 14 : la mise à jour QPR 2 pour les Pixel de Google propose enfin cet outil indispensable

Google est en train de déployer la mise à jour d’Android 14 QPR2 bêta 1 sur les smartphones compatibles, une update qui propose nombre de nouveautés remarquables.

Les Android 14 QPR, ou versions trimestrielles de la plateforme, permettent à Google déployer de nouvelles fonctionnalités pour les appareils sous Android 14 à un rythme plus soutenu et régulier que les traditionnelles mises à jour majeures du système d’exploitation. Grâce à ces « Quarterly Platform Releases », les utilisateurs de Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6 a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7 a, Pixel Tablet, et du Pixel Fold ont la primeur de ces nouvelles améliorations. Les autres devront patienter, même si Google avance vite. Il se murmure en effet que cette pluie de nouvelles fonctionnalités sera proposée sur tous les appareils Android dès le mois de mars 2024.

Android 14 QPR 2 bêta 1 accueille la capture vidéo sélective, qui permet d’enregistrer l’écran d’une application en particulier, plutôt que toute l’interface du téléphone. La procédure pour enregistrer une vidéo ne changera pas :

ouvrez le panneau des réglages rapides d'Android 14 en balayant l’écran du sommet vers le bas

en balayant l’écran du sommet vers le bas appuyez sur l’icône Enregistrement d’écran et maintenez-la enfoncée

choisissez si vous souhaitez capter toute l’interface ou une seule application

sélectionnez l’app à enregistrer ; le cas échéant

l’enregistrement commence 3 secondes après avoir appuyé sur Démarrer

Android 14 QPR 2 permet de capturer une seule application en vidéo

Android 14 QPR 2 bêta accueille également une barre des tâches remaniée. Plutôt que de s’étaler sur toute la largeur de l’écran, les icônes des applications sont désormais regroupées et centrées, toujours en bas, à portée de doigt. Les différentes pages d’applications accessibles depuis l’écran principal sont réorganisées dans une grille plus compacte au sommet de laquelle trône désormais la barre de recherche Google.

Si, comme l’affirment les développeurs, cette mise à jour est destinée à un usage général, « contrairement aux previews pour les développeurs et aux bêtas des versions majeures d’Android », la compagnie admet qu’installer Android 14 QPR 2 bêta pourrait être problématique dans certaines situations. L’écran interne des Pixel Fold pourrait, après avoir été déverrouillé lorsque l’appareil est plié, ne pas s’allumer, par exemple.

