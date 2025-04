Grâce à Nvidia, on sait que la Nintendo Switch 2 est aussi puissante que cette console

Nvidia en dit un peu plus sur le processeur graphique qui équipe la console Nintendo Switch 2. Une information permet notamment d'en déduire les capacités réelles de l'appareil.

Maintenant qu'elle a été officiellement présentée, la Switch 2 va faire régulièrement parler d'elle jusqu'à sa sortie le 5 juin 2025, c'est normal. Les plus impatients peuvent déjà regarder notre prise en main de la console en avant-première. En attendant, les détails concernant ses composants tombent. Sur le papier, il n'y a pas photo : la fiche technique de la Switch 2 est strictement supérieure à celle de la Switch 1, à tous les niveaux.

On note cependant que son processeur graphique n'a pas de nom, comme pour la prédécesseure. C'est toujours Nvidia qui s'en charge, et justement, le constructeur en parle dans un billet de blog. Il confirme par exemple que la Switch 2 peut afficher une définition 4K en mode TV, et jusqu'à 120 images par seconde en 1080p en mode portable. Le DLSS est également pris en charge. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ici.

La Switch 2 est aussi puissante que cette console si l'on en croit Nvidia

Sans surprise, Nvidia se garde bien de nommer le processeur graphique de la Switch 2, parlant plutôt d'une puce “custom“. En revanche, la firme dévoile un chiffre qui permet d'obtenir une idée très concrète de ses capacités. Selon elle, les performances graphiques de la Switch 2 sont 10 fois supérieures à celles de la Switch 1. Il suffit donc de faire une rapide multiplication pour en déduire que la Switch 2 possède une puissance de 3,9 TFLOPS une fois dockée (10 fois les environ 390 GFLOPS de la Switch originelle).

Cela veut donc dire que la Switch 2 est aussi puissante qu'une Xbox Series S, la console de Microsoft sortie en 2020. Si la comparaison est parlante, elle ne veut cependant pas dire grand chose dans les faits. Celles et ceux qui achètent une console Nintendo savent très bien qu'elle ne rivalisera jamais avec ses concurrentes en terme de performances brutes. Ce qui est recherché, c'est avant tout l'expérience de jeu, ici le côté hybride, et éventuellement les jeux exclusifs à la console.

