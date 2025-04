L’excellent Xiaomi Redmi Note 14 Pro avec des écouteurs offerts est à prix cassé

Le Redmi Note 14 Pro fait l'objet d'une belle affaire à saisir le site Boulanger. Proposé sous forme de pack avec des écouteurs Redmi Buds 6 Active offerts, le smartphone Xiaomi bénéficie d'une réduction de 25 %.

Nous vous invitons à prendre la direction du site Boulanger où il est possible de profiter d'une offre sur le Redmi Note 14 Pro. Affiché en temps normal à 401,99 euros, le smartphone Xiaomi fourni avec des écouteurs Redmi Buds 6 Active voit son prix diminuer à 299,99 euros grâce à une remise immédiate de 25 % de la part du site marchand français.

Présenté par Xiaomi au début de l'année 2025, le Redmi Note 14 Pro 5G est un smartphone qui embarque un écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage jusqu'à 240 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus 2 et une luminosité de 3000 nits.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro avec son capteur de 200 MP devient abordable chez Boulanger

Le téléphone de Xiaomi lié à l'offre Boulanger est également équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra Octo-Core cadencé à 2.5 GHz, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (extensible grâce à une carte microSDXC non fournie), d'une batterie de 5110 mAh avec charge rapide à 45W et du système Android 14 avec HyperOS.

La partie photo/vidéo comprend un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP, une caméra macro de 2 MP et une caméra frontale de 20 MP. Enfin, la connectivité est constituée de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du Wi-Fi 802.11 ax/a/b/g/n/ac, de l'USB-C, d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et de la reconnaissance faciale.