Pixel 9 Pro : le smartphone Google revient à 729 € grâce à cette offre

Dans le cadre de l'édition 2025 des soldes d'hiver, le Pixel 9 Pro fait l'objet d'un super bon plan sur la boutique en ligne de Bouygues Telecom. L'opérateur téléphonique propose en effet le smartphone de Google à 729 euros seulement.

Alors que les soldes d'hiver 2025 tournent à plein régime, Bouygues Telecom effectue une offre attractive sur l'un des derniers smartphones de Google. Au cours de l'événement commercial en France, le Pixel 9 Pro peut être obtenu au prix de revient de 729 euros si vous choisissez le téléphone seul dans sa version 128 Go. Pour information, le tarif indiqué comprend une offre de remboursement de 80 euros valable jusqu'au 2 février prochain (voir conditions).

Dévoilé par Google en août 2024, le Pixel 9 Pro embarque un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2856 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone du géant américain dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, du système d'exploitation Android 15 et une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide à 27W.

Du côté de l'APN, les futurs propriétaires du Google Pixel 9 Pro auront l'occasion de découvrir un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP, un téléobjectif de 48 MP et une caméra frontale de 42 MP dédiée à la prise de selfies. Pour terminer, la partie connectivité du Google Pixel 9 Pro se compose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.