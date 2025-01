Pixel 8 Pro en solde : ce bon plan permet d’avoir le smartphone Google à prix canon

Le très bon Pixel 8 Pro fait l'objet d'une superbe affaire durant les soldes d'hiver 2025. En ce début d'année, le smartphone de Google est vendu à prix canon sur le site officiel de Bouygues Telecom : 459 euros au lieu de 1099 euros.

Si vous n'avez pas les moyens de vous offrir le Pixel 9 Pro via l'offre Bouygues Telecom, sachez que l'opérateur téléphonique propose le prédécesseur du dernier smartphone Google à un tarif attractif. Jusqu'au 2 février prochain, pendant les soldes d'hiver 2025, la boutique en ligne Bouygues Telecom vous donne la possibilité d'avoir le Google Pixel 8 Pro au prix de revient 459 euros.

Le tarif indiqué est obtenu grâce à une ODR dont les conditions sont à consulter ici. Pour information, il est nécessaire de choisir le téléphone seul pour profiter de l'offre. De plus, en sachant que le prix conseillé du produit est de 1099 euros, vous faites donc une belle économie de 650 euros.

Dévoilé en même temps que le Pixel 8 il y a près d'un an et demi, le Google Pixel 8 Pro embarque un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2772 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose aussi d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide, et le système d'exploitation mobile Android 14.

Quant à la partie photo/vidéo de l'appareil, celle-ci se compose d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. De son côté, la connectivité est assurée par la présence du Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Plus d'informations sur notre article consacré au test du Google Pixel 8 Pro.