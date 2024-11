Pixel 9 et 9 Pro : Boulanger brise le prix des smartphones Google pour le Black Friday

Vous hésitez entre le Google Pixel 9 et le Google Pixel 9 Pro ? Pour le Black Friday, Boulanger vous donne l'occasion de vous procurer l'un des deux smartphones à prix très réduit.

Pour l'édition 2024 du Black Friday Boulanger, le site marchand a décidé de frapper fort en proposant les derniers smartphones de Google à des tarifs attractifs. Durant l'événement commercial, les Pixel 9 et 9 Pro incluant 128 Go d'espace de stockage peuvent être obtenus respectivement à 589,99 euros (au lieu de 899,99 euros) et à 789,99 euros (au lieu de 1099,99 euros). Les prix réduits comprennent une remise immédiate de 210 euros et un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien appareil usagé.

Quelles sont les différences entre le Google Pixel 9 et le Google Pixel 9 Pro ?

À titre d'information ou pour rappel, le Pixel 9 est un smartphone qui a été lancé au cours de l'été 2024. Il est équipé d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 425 ppp. Le téléphone de Google embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W et le système d'exploitation mobile Android 15.

Pour la partie APN, on trouve une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP. De son côté, la connectivité du Google Pixel 9 comprend le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Afin d'en savoir davantage, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Google Pixel 9.

Quant au Pixel 9 Pro, le téléphone est doté d'un écran Super Actua OLED LTPO de 6,34 pouces (2856 x 1280 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également équipé de la puce Tensor G4 et de 16 Go de RAM, soit le double de la mémoire vive du Pixel 9 de base.

Le Google Pixel 9 Pro se démarque côté photo avec une caméra frontale de 42 MP dédiée à la prise de selfies. À l’arrière, il embarque trois capteurs : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif de 48 MP.